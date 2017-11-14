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بورصة وشركات
أرشر تنتهي من تدبير 3 تمويلات بقيمة 3 ملايين جنيه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:44 م
تمويلات
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تمويلات
أسماء السيد
قال محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة "أرشر للاستشارات المالية"، إن شركة "أرشر للتأجير التمويلي" التابعة، انتهت من تدبير تمويلات بـ 3 ملايين جنيه، لصالح 3 شركات صغيرة ومتوسطة، تعمل في قطاعات مختلفة.
أوضح في تصريح لـ"المال"، أن شركته تعتزم الانتهاء من تدبير تمويلات آخري بقيمة 37 مليون جنيه، لصالح 9 شركات صغيرة ومتوسطة.
وصرح نادر لـ"المال" سابقًا، أن شركته التابعة انهت تمويلات لصالح 12 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه في قطاع النقل، والصناعة، والتعليم، والمقاولات، بهدف تمويل توسعات.
كانت شركة أرشر للاستشارات المالية استحوذت إبريل الماضي على جراند انفستمنت للتأجير التمويلي، في صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وأعيدت هيكلة إدارية للشركة بشكل جزئي، تضمنت تغير المدير المالي، ومدير التسويق ومدير المبيعات، وتغير سم الشركة للاسم الحالي .
تأسست شركة "أرشر للاستشارات المالية" 2006 ويبلغ رأسمالها 250 ألف جنيه، وتعمل في مجال تقديم الاستشارات المالية وتمويل الشركات، إلي جانب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وينقسم هيكل ملكيتها بين 90% لمحمد نادر و 10% للمستثمرين آخرين .
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