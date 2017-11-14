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سيـــاســة
أول رد للحكومة بعد حكم منع استيراد قمح الإرجوت
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 03:55 م
قمح
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قمح
الزراعة والتموين يقرران تشكيل لجنة لمراجعة القواعد الخاصة بإجراءات استيراد الأقماح وسترفض ما يزيد عن مسموح الـ«أرجوت» ومعالجة ما يقل عن ذلك بإشراف الحجر الزراعي
الصاوي أحمد
قال نائب وزير الزراعة، الدكتور صفوت الحداد، في تصريحات لـ"المال" إنه تم استصدار قرارًا مشتراكًا من قبل وزيرا التموين والزراعة اليوم ، بتشكيل لجنة لمراجعة القواعد الخاصة بإجراءات استيراد الاقماح من الخارج برئاسته.
وأشار إلى أن عمل تلك اللجنة يختص بإعداد تقارير مفصلة عن استيراد الأقماح من الخارج، طبقا للاشتراطات المحجرية الدولية، لضمان سلامة شحنات القمح الواردة من الخارج.
وأضاف الحداد، لـ" المال "، أن اللجنة ستقوم بحماية الإنتاج المحلي من الآفات الحجرية من خلال ضبط اشتراطات استيراد القمح من الخارج، بجانب أنه ستقوم بأخذ رأي هيئة الطاقة الذرية في إمكانية الفحص الأولى للشحنة إشعاعيًا على سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها للمعمل.
وأوضح أن اللجنة ستقوم أيضا بالتعامل في الحالات التي تزيد فيها فطر الأرجوت أعلى من النسبة الدولية المتعارف عليها وهي0.05 % برفض الشحنة، بينما يتم التعامل معها في حالة وجود النسبة المسموح بها باتخاذ الإجراءات المتفق عليها، وهي المعالجة أثناء الطحن تحت إشراف الحجر الزراعي، على أن يتم إخطار الحجر الزراعي بالأماكن التي سيتم نقل الأقماح إليها وسعتها التخزينية الفارغة.
ونوه بأن اللجنة ستعتمد جميع الضوابط اللازمة لاستيراد القمح، منها معاينة الأماكن عن طريق الحجر الزراعي في خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم إجراء المعاينات بعد هذا التوقيت يتم إخطار الحجر الزراعي لاتخاذ اللازم، موضحا أنه سيتم إعداد تقرير تفصيلي حول القواعد النهائية المقترحة لاستيراد القمح من الخارج لاعتمادها من الوزيرين للبدء في تطبيقها رسميًا.
أضاف "الحداد" أنه سبق التوافق بين وزارات الزراعة والتموين والصناعة على قيام لجنة ثلاثية بالبدء في إجراءات فحص الشحنة في خطوة واحدة، تشمل مقترحات بحضور المستورد أو من يفوضه ومندوب شركة المراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص، على أن يتم عمل الفحص الإشعاعي عند وصول شحنة القمح من المنشأ، والتي يتم استيراد القمح منها، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للجنة ثلاثية
وفي وقت سابق اليوم قضت محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت وإلزام الحكومة بعد استقبال الشحن الحالية أو الجديدة.
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