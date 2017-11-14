الأوروبي للإعمار يقرض QNB الأهلي 20 مليون دولار

سمر السيد



وقع البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية عقدا اليوم لتقديم مبلغ 20 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج "المرأة في مجال الأعمال" ضمن اتفاقيات التعاون بين البنكين في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر البالغة 200 مليون دولار أمريكي .



ياتى الاتفاق فى إطار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و دور بنك QNB الأهلي الرائد في هذا المجال، قدّم البنك الأوروبي قرضاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي إلى بنك QNB الأهلي بحيث يصل حجم التعاون بين البنكين في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر إجمالي مبلغ 200 مليون دولار أمريكي .





و يعد هذا القرض هو الأول الذي يتم تقديمه في إطار برنامج "المرأة في مجال الأعمال" الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر مؤخراً، والذي يهدف بدوره إلى تمكين المرأة اقتصاديا. ويقدم البرنامج تمويلاً من خلال البنوك المحلية إضافة إلى الاستشارات المالية والتدريب والدعم لرائدات الأعمال والشركات و المشروعات التي تقودها المرأة المصرية. و قد حرص بنك QNB الأهلي أن يكون له السبق في التعاون مع البنك الأوروبي في هذا البرنامج بما يتماشى مع أولوياته الاقتصادية و الاجتماعية لدعم و تعزيز الشمول المالي في مصر و تمكين و دعم المرأة اقتصاديا .





هذا و لن يقتصر دور البنك الأوروبي علي التمويل بل أيضا تقديم برنامج تعاون فني لبنك QNB الأهلي وغيره من المؤسسات المالية الشريكة من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات من أجل تحقيق فهم أفضل لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، بالإضافة إلي تسخير كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالي. كما سيتم تقديم الدعم الاستشاري للمشاريع التي تقودها المرأة بشكل مباشر بهدف تزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال مساعدتهم في إعداد البيانات المالية و تنظيم دورات تدريبية و وورش عمل و فعاليات تواصل مثل الندوات وخلافه .





ويولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر باعتبارها مصدراً رئيسياً للتوظيف. وتواجه الشركات الصغيرة عقبة التمويل المحدود مما يحد من قدرتها على النمو و توفير فرص العمل .





وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي: "نحن سعداء بمواصلة تعاوننا الناجح مع بنك QNB الأهلي، حيث يؤكد هذا القرض الجديد على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم نمو الشركات الصغيرة في البلاد وتعزيز عملية الإقراض للمرأة الرائدة في مجال الأعمال ".





وقد افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخراً مكتباً ثانياً في مصر، في مدينة الإسكندرية، وذلك تأكيداً على التزامه بتعزيز نشاطاته في المنطقة، وسيعمل فريق الإسكندرية بشكل رئيسي في مجال دعم الشركات الصغيرة .





والجدير بالذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتتلقى استثمارات من البنك منذ العام 2012، وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 3 مليارات يورو في 66 مشروعاً في البلاد، شملت القطاع المالي والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية كالطاقة وخدمات المياه والصرف ودعم خدمات النقل، كما قدم البنك مساعدات فنية لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة في مصر حتى الآن .





وقد صرح محمد الديب- رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك QNB الأهلي "يسعدنا وجود شريك نتفق معه في الاهداف والاولويات، لتتضافر جهودنا سوياً من أجل دعم المرأة في سوق العمل المصري وتشجيعها على المشاركة في ملكية وإدارة وتطوير المشاريع المختلفة ومساعدتها على إيجاد حلول مبتكرة للقاء التحديات التي يواجها سوق العمل، وإتاحة الظروف الملائمة للتعامل مع النظام المصرفي، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيع الوعي الاستثماري بين النساء .

