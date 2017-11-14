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بنـــوك
الأوروبى للإعمار يقرض المصرى الخليجى 20 مليون دولار
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 03:00 م
الأوروبى للإعمار
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الأوروبى للإعمار
سمر السيد
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم على اتفاقية لتقديم تسهيلات تجارية بقيمة 20 مليون دولار للبنك المصري الخليجي ضمن برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفق بيان حصلت المال على نسخة منه، سوف يسمح خط تمويل التجارة للبنك المصري الخليجي بإصدار ضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية، والتي تغطي مخاطر الدفع التجاري للمعاملات التي يقوم بها البنك المصري الخليجي. سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا بتوفير التمويل النقدي لما قبل التصدير وما بعد الاستيراد.
وقال السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورون للغاية بالتعاون مع البنك المصري الخليجي ونرحب به في برنامج تيسير التجارة. سوف يعزز هذا التسهيل التجارة عبر الحدود في البلاد، والوصول إلى المصدرين والمستوردين المصريين، فضلاً عن المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل ".
وقال نضال عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي: "نَشْرُف ونُقدّر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يهدف إلى تعزيز أعمالنا في مجال تمويل التجارة، وتلبية احتياجات عملائنا وإتاحة الفرصة لنا لتوسيع استثماراتنا في الأسواق الرئيسية المربحة ".
وسوف يشتمل خط تمويل التجارة هذا برنامجًا للتعاون الفني يضم بناء القدرات الفنية لبنك مصر، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وبرامج التعلم الإلكتروني، وورش عمل تفاعلية لنقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجال تمويل التجارة.
يهدف برنامج تمويل التجارة الذي أطلق في عام 1999 إلى تشجيع التجارة الخارجية من وإلى البلدان التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال هذا البرنامج، ضمانات للبنوك الدولية المؤكدة والقروض قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات شـراء وخصم الديون المالية لإقراض المصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
يضم "برنامج تيسير التجارة" حاليًا أكثر من 100 بنكًا شريكًا في 28 بلدًا يستثمر بها البنك، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار يورو، وأكثر من 800 بنكًا مُؤِّكدًا في جميع أنحاء العالم.
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