الماذونيين الشرعيين يرحب بمقترح قانون المأذون المميكن

زواج ناجح

ياسمين فواز:



رحب صندوق المأذونين الشرعيين بمقترح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بعمل قانون المأذون المميكن (الإلكتروني).



وقال بيان صادر اليوم عن صندوق المأذونين الشرعيين أنه أول من نادى بهذه الفكرة لما لها من فوائد عديدة أهمها:



أولا: منع زواج القاصرات علي وثائق زواج رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصة لعمل ذلك ومنع التلاعب في السن في وثائق الزواج، حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل أنظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية.



ثانيا: يمنع التزوير في بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة سواء كان متزوج أو تكون الزوجة مطلقة وتخفي هذا الأمر.



ثالثا: يعمل المأذون الإلكتروني علي تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج في أي وقت.



رابعا: يقضي علي فكرة السماسرة ومنتحلي صفة المأذون.



خامسا: هذا النظام مطبق في وزارة العدل في زواج الأجانب ومطبق في العديد من الدول العربية.



وشدد البيان أنه لا مانع لدي المأذونين الشرعيين من العمل بهذا النظام الذي يقوم بحماية المأذون الشرعي، ويمنع التلاعب تماما في وثائق الزواج، مشيرا الي أن عدد المأذونين الشرعيين في مصر لا يتعدي 4525 مأذونا وأن تكلفة القارئ الإلكتروني والتابلت وماكنية الطباعة تتكلف حوالي 10000 جنيه فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 50 مليون جنيه.



ونوه الصندوق إلي إمكانية تغطية هذه التكلفة عن طريق فرض رسم علي كل وثيقة زواج وطلاق ومراجعه وتصادق يساوي 20 جنيها فقط، وحيث إن إجمالي هذه العقود سنويا يبلغ حوالي أكثر مليون و200 ألف وثيقة أي يتم تغطية نصف التكاليف في العام الأول من تطبيق هذا النظام.