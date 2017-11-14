20 مليون دولار من الأوروبي للإعمار لـ إي جى بنك

توقيع اتفاقية

خاص



وقع "إي جي بنك" اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وذلك بحضور نضال عصر الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لـ "إي جي بنك" و سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتأتي الإتفاقية ضمن برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسهيل التجارة الخارجية (TFP).



وبموجب هذه الإتفاقية يُصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمانات لصالح "إي جي بنك" للبنوك الدولية لتغطية مخاطر الدفع التجاري للمعاملات التي ينفذها إي جي بنك لصالح عملائه.



كما توفر هذه الإتفاقية قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا نقديا للعمليات التجارية. ومن جهة أخري سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بضمان شركاءة من البنوك الخارجية ل "إي جي بنك" من التسهيلات التجارية وضمانات الإصدار لتغطية مخاطر السداد. علاوة على ذلك، يوفر خط " برنامج تسهيل التجارة" التمويل المتعلق بالتجارة للشركات المحلية في مراحل ما قبل تصدير السلع وما بعد الاستيراد.



وخلال توقيع الاتفاقية، صرح السيد نضال عصر الرئيس التنفيذي لـ إي جي بنك: "يشرفنا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يهدف الي تعزيز أعمالنا في مجال التمويل من أجل تلبية إحتياجات مجتمع الاعمال فى مصر وإتاحة الفرصة للبنك لتوسع الإستثمار في هذه الأسواق الواعدة.".





ومن جانبه، عبر سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتعاون مع "إي جي بنك" مرحبا بإنضمام البنك لبرنامج تسهيل التجارة الخارجية الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1999 بهدف دعم وتشجيع التجارة الخارجية بين الدول التي يستثمر فيها البنك، مؤكدا أن عدد الشركاء في برنامج تسهيل التجارة حاليا وصل لأكثر من 100 بنك في 28 دولة على مستوى العالم بإجمالي تحويلات بنكية تبلغ قيمتها 15 مليار يورو، بالإضافة إلى 800 بنك يعتمد تعاملات البرنامج حول العالم.



وأوضح أن الاتفاقية تتضمن تقديم دعم فني لـ" إي جي بنك" بما في ذلك الخدمات الاستشارية وبرامج تعليمية الكترونية وورش عمل تفاعلية وذلك لنقل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل التجارة. وسوف يُصدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى إطار هذا التسهيل الائتماني، ضمانات لصالح اى جى بنك تُغطى مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات التى يجريها البنك ، ويوفر القروض النقدية لتمويل السلف المرتبطة بالتجارة للشركات المحلية حصرًا لمراحل ما قبل التصدير، وما بعد الاستيراد، والتوزيع المحلى للسلع المستوردة.



جدير بالذكر أن "اي جي بنك" هو البنك الأسرع نمواً في مصر ويحرص على تقديم خدمات مبتكرة للأجيال الشابة التي ينتمي لها أغلب قيادات البنك، لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتطور والإبتكار، وذلك عبر حلول بنكية غير مسبوقة تجذب قطاع كبير من المواطنين وتساعد على تحقيق الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.

