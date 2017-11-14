بلتون تعقد مؤتمرها الأول للشركات المتوسطة المقيدة بالبورصة

مصر بلتون

رجب عزالدين:



عقدت شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها الاستثماري الأول من نوعه في مصر تحت عنوان Expanding the Reach على مدار يومين بمشاركة 25 شركة مقيدة من الشركات المتوسطة في السوق المصرية ونحو 20 صندوق استثماري.



وقالت الشركة فى بيان صحفى إن هذا المؤتمر تم بالتعاون مع شركة آرباكجرايسونAUERBACH GRAYSON وهي شركة تابعة لشركة بلتون متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.



وقال ماجد شوقي نائب رئيس إدارة شركة بلتون المالية القابضة إن الغرض من المؤتمر هو تعريف المستثمرين بمختلف الشركات المقيدة في البورصة بقطاعات مصر المختلفة. وبالتالي،تم توجيه الدعوة للشركات غير التقليدية أكثر من الشركات المعتادة.



ونحن نأمل بذلك أن نرفع مستوى الوعيوالشفافية في السوق، من خلال تسليط الضوء على القصص التي لم يتم الانتباه لها كثيرًامن قبل مجموعة عريضة من المستثمرين، مما يسمح لهم بالدخول بالاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد بشكل أكثر فاعلية.



وقد شمل المؤتمر جلسات لكلا من أحمد كوجاك نائب وزير المالية المصري، محمد فريد رئيس البورصة المصرية ،طارق عبد الباري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وكذلك رامي أبو النجا وكيل محافظ – قطاع الأسواق.



تطرقت جلسات النقاش لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء المراجعةالثانية بصندوق النقد الدولي التي تزامنه مع رفع تصنيف مصر الائتماني والتي تعكس استعادة ثقة المستثمرين. وتناولت الجلسة الاولي، السياسات المالية وبرنامج الاصلاح المالي، حيث أكد أحمد كوچاك على الالتزام بتحقيق فائض اولي في الموازنة في العام المالي الحالي. واضاف ان وزارة المالية تأخذ في عين الاعتبار التحديات التي تواجه الموازنة العامة مثل ارتفاع اسعار النفط العالمية لضمان تحقيق المستهدف كما اشار كوچاك إلى المرحلة الثانية من برنامج الأصلحالاقتصادي حيث يتم العمل على تهيئة البيئة المناسبة لجلب الاستثمار لدفع عجلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.



وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن تطويرالسوق، دعم السيولة وإجراءات حول توسيع الشراء بالهامش وبداية نشاط تسليف الأسهم وتعديلات في قواعد القيد وبرنامج الطروحات الجديد.



وأشار محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن تطوير اصلاح السوق له ثلاثة جوانب، جانب العرض الذي يتم تطويره من خلال تحسين جودة الأفصاحات من الشركات الذي سوف يساعد الشركات في رفع رأس مالها من خلال زيادة معدلات التداول على الورقة، وأكد على دراسة ان تكون الإفصاحات بلغتين العربية والانجليزية بناء على طلب المستثمرين بالخارج.



وأضاف فريد إن البورصة بدأت إجراء اجتماعات بين الشركات المقيدة كل أسبوعين ليتعرفوا أكثر عليها فيما يخص ارادتها والجديد من خططهم المستقبلية.أما الجانب الثاني فتمثل فى زيادة معدلات التداول وهذا عن طريق دخول شركات جديدة في السوق وهنا يأتي دور الأهمية القصوى في برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع اليات التداول خلال الجلسة وأخيراً دخول بيع الاوراق المالية المقترضة الذي كان يفترض تنفيذه مع دخول البيع بالهامش في٢٠٠٧.

أما الجانب الثالث فتمثل فى تطوير جانب الطلب من خلال أتاحه الفرصة لأي مستثمر للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والخطط التي تحاول الدولة اتخذها وزيادة الثقافة المالية.



وأوضح طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة طريقة تفعيل بيع الاوراق المالية المقترضة الShort-selling وذلك عن طريق إنشاء وعاء يشمل جميع الأسهم التي يمكن تسليفها ومما سيضمن لشركة مصر المقاصة وجود الاسهم في أي وقت وسيحصل المساهم الذى سوف يقوم بالتسليف فالمقابل على عائد كلما استلف أي شخص، لتشجيع المستثمرين الكبار لطرح اسهمهم في هذا الوعاء. وأضافان أهمية بيع الاوراق المالية المقترضة فالسوق المصري، هي أنها سوف تزيد عمليات التداول في السوق.



وتنولت الجلسة الأخيرة التطورات في سيولة النقد الأجنبي ومعدلات التضخم حيث أشار رامي ابو النجا إلي تحسن سيولة النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي مما ساهم في استعادة الثقة في الإصلاحات وأشار إلى الخطة الاستثمارية الجديدة لأدارة الاحتياطي النقدي والتي تضمن استثماره وفقاً لقواعد اللجنة الفنية المختصة لضمان الإدارة السليمة وتقليل المخاطر وعن هيكل الاحتياطي النقدي وما يتضمنه من استثمارات أجنبية في أدوات الدين.



جدير بالذكر أن شركة بلتون المالية القابضة قامت بتنظيم العديد من القاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن وقطر بالتعاون مع بورصة الدوحة بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.