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سيـــاســة
شكرى يبحث مع وزير خارجية عمان أبرز المستجدات الإقليمية
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 02:31 م
وزير خارجية مصر وعمان
أخر الأخبار
وزير خارجية مصر وعمان
سمر السيد
ناقش وزير خارجية مصر، سامح شكري، مع نظيره العماني، يوسف بن علوي آخر المستجدات على الساحة الإقيلمية، وفق بيان
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد ابو زيد، اليوم الثلاء، إنه في إطار الجولة العربية التي يقوم بها وزير الخارجية حاليا، توقف في مطار مسقط لفترة قصيرة، حيث كان في استقباله يوسف بن وزير خارجية سلطنة عمان، الذي نقل اليه الوزير شكري رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفعها إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. هذا، وقد بحث الوزيران اخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وتُعد سلطنة عمان خامس محطات جولة وزير الخارجية العربية، والتي شملت الأردن والبحرين والكويت والإمارات، وتُختتم مساء اليوم بزيارة العاصمة السعودية الرياض
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