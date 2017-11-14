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طاقة
أجريكو البريطانية تعقد اجتماعا مع الهيئة العامة للبترول
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 02:17 م
الهيئة العامة للبترول
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الهيئة العامة للبترول
هاجر عمران:
قال أحمد مرزوق المدير الإقليمى لشركة أجريكو البريطانية فى مصر، إن الشركة عرضت على الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول تكنولوجيا جديدة للاستفادة من غاز الشعلة الذى ينتج تلقائيا من آبار الغاز والزيت ولا يتم استخدامه؛ بسبب ارتفاع تكاليف معالجته.
وأضاف فى تصريحات على هامش الاجتماع الذى عقده بمقر السفارة البريطانية صباح اليوم، أن عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول اقتنع بأهمية الاستفادة من غاز الشعلة من خلال التكنولوجيا التى توفرها الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعميق العمل فى المجال المشار إليه بين إنجلترا ومصر، خاصة أن الشركة لديها حلول غير مرتفعة التكاليف للاستفادة من غاز الشعلة فى تشغيل محطات الكهرباء وتوفير كميات كبيرة من الديزل الذى تستخدمه مولدات الكهرباء.
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