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استثمار
سحر نصر: البنك الأوروبي يمول70 مشروعا بإجمالي 6 مليار يورو
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 02:15 م
المنتدى الاقليمى للبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية لدول شرق وجنوب المتوسط
أخر الأخبار
المنتدى الاقليمى للبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية لدول شرق وجنوب المتوسط
أحمد عاشور
قالت الدكتورة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يمول 70 مشروعا في مصر بإجمالي 6 مليار يورو
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار من أجل النمو المستدام الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وذكرت نصر أن مصر تتحرك قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من خلال رؤية شاملة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقوم الحكومة بتنفيذها.
وأشارت الوزيرة الي ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ومن بينها الوصول باحتياطات النقد الأجنبي لمعدلات ما قبل 2010 فضلا عن إقرار حزمة من التعديلات التشريعية منها قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون الإفلاس
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