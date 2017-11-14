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نقل وملاحة
مصر للطيران توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة من بومباردييه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:58 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
رويترز
أعلنت شركة بومباردييه، اليوم الثلاثاء، إن "مصر للطيران" وقعت خطاب نوايا لشراء 24 طائرة سي.إس 300 من الشركة الكندية.
وكشف فريد كرومر، رئيس شركة بومباردييه للطائرات التجارية، عن الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي بمعرض دبي للطيران.
كانت "المال" قد نشرت خبرا حول دخول الشركة القابضة لمصر للطيران، مفاوضات مع 25 بنكًا حكوميًا وخاصًا، لتدبير التمويل اللازم لشراء، وتأجير 45 طائرة، بقيمة 5 مليارات دولار. بحسب تصريحات لصفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقده وزير الطيران، شريف فتحى، بمناسبة افتتاح مجمع بضائع لشركة مصر للطيران للشحن الجوى، التابعة للقابضة للطيران.
وقال وزير الطيران، إن الصفقة من المقرر توريدها خلال 5 أعوام، على مرحلتين، الأولى منها تقدر بنحو 2 مليار دولار، والثانية بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد فتحى أن وزارته لن تتراجع عن شراء وتأجير 45 طائرة، وتحديث أسطولها فى إطار رفع كفاءة شركة مصر للطيران.
وعقد رئيس الجمهورية لقاء مع وزير الطيران، بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلاله شريف فتحى الموقف المالى الحالى لمصر للطيران، فضلًا عن الخطط المستقبلية لتطويرها، بما فى ذلك خطة تحديث وزيادة حجم أسطول الطائرات لتعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها العالمية، مؤكدًا أنها تمتلك العديد من الإمكانات والكفاءات البشرية، التى تمكنها من تنفيذ واستكمال إستراتيجية تطويرها.
وقال رئيس القابضة للطيران، إن شركته حققت صافى أرباح بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، دون أن يوضح مقابل تلك الأرباح خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن المقارنة بين الفترتين صعبة، فى ظل متغيرات جديدة، منها تحرير صرف الجنيه أمام الدولار.
وكانت وسائل إعلام نقلت فى يناير الماضى، عن صفوت مسلم، قوله إن صافى أرباح «مصر للطيران» خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، تصل إلى 500 مليون جنيه، أى أن إيرادات الربع الأول من العام الجارى ارتفعت بقيمة مليار جنيه بمعدل نمو يقترب من %200.
وأشار مسلم إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، فى الشركات التابعة، البالغة 9 شركات، دون الكشف عن تفاصيل.
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