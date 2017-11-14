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اقتصاد وأسواق
شعبة الدواجن: استقرار الأسعار بسبب تراجع الطلب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:36 م
الدواجن
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الدواجن
محمد مجدي:
شهدت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية ثبات منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الشراء، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 19 جنيهاً في المزرعة، بينما للمستهلك بنحو 24 جنيهاً، والدجاج الساسو بسعر 26 جنيهاً مزرعة، و30 جنيهاً للمستهلك، وذلك حسب ما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة.
وقال السيد، لـ"المال"، إن سعر كيلو الدجاج البلدي الحر بسعر 33 جنيها مزرعة، و37 جنيها للمستهلك، وكيلو الرومي بسعر 48 جنيهاً مزرعة، و50 جنيها للمستهلك، بينما كيلو البط بسعر 26 جنيها مزرعة، و34 جنيهاً للمستهلك، بينما طبق البيض الأبيض 24 جنيهاً، والأحمر بسعر 24 جنيهاً.
وقال إمام طه، وكيل شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ"المال"، إن سعر كيلو البتلو 170 جنيها، بينما كيلو الضانى البلدي بنحو 150 جنيهاً والمستورد بسعر 80 جنيهاً، وكيلو الكندوز بسعر 160 جنيهاً.
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