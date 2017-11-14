ياسر قورة: دمج الأحزاب ينعش الحياة السياسية

ياسر قورة

إيمان عوف



أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، بدعوة الرئيس السيسي لدمج الأحزاب، مؤكدا أن دمج الأحزاب سيؤدي إلى إعادة الحياة السياسية والحزبية في الشارع المصري، وفرز العديد من القيادات الحزبية القادرة على المشاركة قي قيادة الدولة.



وأوضح قورة في بيان له اليوم، أن دمج الأحزاب سيكون عن طريق التقارب بين الأحزاب التي تحمل مرجعية وأيديولوجية واحدة، مضيفا أنه يوجد في مصر 100 حزب سياسي بعضها عدد أفراده لا يتجاوز 10 فقط، والشعب المصري لا يعرف إلا أسماء 5 أحزاب فقط، والباقي ليس له أي وجود او تأثير في السياسة.



وأضاف "مساعد رئيس حزب الوفد"، أن عدد الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والتي تملك أعضاء لها بالمجلس لا يتجاوز 10 احزاب، وبالتالي يجب أن تندمج إليه الأحزاب التي لا تمتلك أي عضوية في مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي دولة ديمقراطية في العالم مثل أمريكا وإنجلترا لا يوجد لديها أكثر من 3 أحزاب.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا الأحزاب للدمج، قائلًا: "الأحزاب كثيرة ويجب أن تدعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم"، خلال لقائه مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، على هامش منتدى شباب العالم.



