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استثمار
انسحاب نواب البرلمان من مؤتمر حلم بكرة بيتحقق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:17 م
مجلس النواب 2
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تسبب سوء تنظيم المؤتمر الاقتصادى الاول لبورسعيد فى غضب وانسحاب رؤساء لجان النقل والصناعة والمشروعات الصغيره بالبرلمان من المؤتمر وتضامن معهم النائبان احمد فرغلى عضو اللجنه الاقتصادية وسعاد المصرى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة.
ويحاول منظمو المؤتمر تدارك الأزمة التى نتجت عن عدم تخصيص اماكن لرؤساء اللجان وعودة الضيوف لاستكمال جلسات المؤتمر.
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