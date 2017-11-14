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تأميـــن
AXA لتأمينات الحياة تطلق وثيقة التأمين الطبى العالمي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:57 م
جلبرت شاهين
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أكسا للتأمين
مروة عبد النبى
أعلنت شركة أكسا مصر عن إطلاق أولى خططتها للرعاية الطبية الدولية، تحت اسم "وثيقة التأمين الطبي العالمى"، والتى تتيح لعملائها الاستفادة من وثيقة التأمين الطبي عن طريق 4 مستويات من التغطية التأمينية، هى: "Standard"- "Comprehensive"- "Prestige"- ""Prestige Plus.
وقال جلبرت شاهين، العضو المنتدب لشركة "AXA " لتأمينات الحياة، إن هذه المنتجات توفر حماية مستمرة ورعاية مكثفة لكل العملاء الذين يرغبون في الحصول على مستوي فائق من الخدمات الطبية في أي مكان في العالم وهى متاحة الآن من خلال منافذ التوزيع المختلفة مثل شركات الوساطة التأمينية الكبرى.
وأضاف أن برامج الرعاية الطبية العالمية الجديدة من أكسا تعيد تعريف معايير التأمين الطبي وذلك بفضل الجودة الفائقة التي تتميز بها خدمات الشركة ومنتجاتها.
وأشار شاهين إلى أن أكسا صاحبة العلامة التجارية رقم واحد على مستوى العالم في مجال التأمين، وفقاً لتصنيف مؤسسة إنتربراند، حيث استطاعت من خلال وثيقة التأمين الطبي العالمي أن تتيح لعملائها الوصول إلى حوالي 14000 مقدم خدمة ضمن شبكتها الطبية والتي تغطي أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2000 مستشفى وعيادة وصيدلية محلياً.
وأوضح أن وثيقة التأمين الطبي العالمي توفر خدمات رعاية المرضى داخل المستشفى، وعلاج حالات اليوم الواحد، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى رعاية مرضى السرطان، السلامة والصحة العامة، والتغطية التأمينية للحمل، وخدمات الطوارئ علاوة على ذلك، تقدم أكسا مصر خدمات حصرية من خلال الأربع مستويات المختلفة للتغطية التأمينية، مثل خدمة الإخلاء الطبي والإسعاف الجوي في الحالات الحرجة.
وتقدم وثيقة التأمين الطبي العالمي خدمات متميزة وذات جودة عالية لكل عملائها تتمثل في أكبر الأخصائيين على مستوى العالم، من خلال شبكة طبية واسعة وخط ساخن مخصص يعمل على مدار الساعة على رقم 19292 وخدمة دعم السلامة والصحة وخدمة الحصول على رأي طبي ثاني للحالات الطبية المعقدة أو النادرة، والخطط العلاجية طويلة المدى وتطبيق أكسا الحصري الذي يسهل التواصل بين العملاء والاستشاريين الطبيين.
وأكد العضو المنتدب لـ"أكسا" توفر مجموعة شاملة ومتكاملة من مستويات الرعاية الطبية، والتي تخدم كل من الأفراد والشركات محلياً وعالمياً وذلك من منطلق سعى الشركة حصول جميع عملاء خطط الرعاية الطبية العالمية على أفضل تجربة في أي مكان على مستوى العالم كما نعمل علي تطوير وإتاحة حلول مبتكرة مثل تطبيق "AXA My Doctor" الذي يسمح للعملاء بالتواصل المرئي مع الأطباء.
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