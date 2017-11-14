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استثمار
الغضبان: بورسعيد ترحب بالاستثمارات الجادة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:48 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه وقبل عامين دشن الرئيس السيسي مشروع شرق بورسعيد تحت شعار: حلم بكرة وجاء مؤتمر بورسعيد الاقتصادى الاول ليؤكد تحت نفس الشعار تحقيق الحلم وذلك بافتتاح عدة مشروعات خلال نهاية العام ومع الاحتفال بالعيد القومى لبورسعيد ديسمبر المقبل.
ولفت المحافظ إلى أن بورسعيد تستوعب بمشروعاتها العملاقة أبناء مصر جميعا للعمل والحياة بعد الانتهاء من تنفيذ ١١٨ مصنعا على مساحة ١٣٠ الف متر مربع وتنفيذ اكبر ميناء محورى وافتتاح التشغيل التجريبى لمشروع حقل ظهر
ورحب المحافظ خلال فعاليات الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر بالمستثمرين ورجال الاعمال الجادين.
وقال إن المؤتمر يستهدف استعراض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظه والفرص الفعلية المتاحة.
مشروع شرق بورسعيد
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