أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الغضبان: بورسعيد ترحب بالاستثمارات الجادة

محافظ بورسعيد 3365
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
أخبار متعلقة
small-img
الغضبان: محافظة بورسعيد ستتحول لهونج كونج
small-img
الغضبان: استعداد بورسعيد للاستثمارات التحدى الأكبر فى تاريخ المحافظة
small-img
الغضبان: مظاهرات بورسعيد مؤامرة من أهل الشر
محافظ بورسعيد 3365

أمانى العزازى ونادية صابر وجهاد سالم

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه وقبل عامين دشن الرئيس السيسي مشروع شرق بورسعيد تحت شعار: حلم بكرة وجاء مؤتمر بورسعيد الاقتصادى الاول ليؤكد تحت نفس الشعار تحقيق الحلم وذلك بافتتاح عدة مشروعات خلال نهاية العام ومع الاحتفال بالعيد القومى لبورسعيد ديسمبر المقبل.

ولفت المحافظ إلى أن بورسعيد تستوعب بمشروعاتها العملاقة أبناء مصر جميعا للعمل والحياة بعد الانتهاء من تنفيذ ١١٨ مصنعا على مساحة ١٣٠ الف متر مربع وتنفيذ اكبر ميناء محورى وافتتاح التشغيل التجريبى لمشروع حقل ظهر
ورحب المحافظ خلال فعاليات الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر بالمستثمرين ورجال الاعمال الجادين.

وقال إن المؤتمر يستهدف استعراض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظه والفرص الفعلية المتاحة.



مشروع شرق بورسعيد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا