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سيـــاســة
استدعاء لوزير الصحة بشأن إهدار 400 مليون جنيه بالسويس
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:36 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب بتوجيه سؤال واستدعاء وزير الصحة بسبب إهدار الوزير 400 مليون جنيه بالسويس.
وأضاف النائب أنه "استنادا إلى المادة (129) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه سؤال إلى السيد وزير الصحة حول استبعاد محافظة السويس من التطبيق التجريبي الأول لنظام التأمين الصحي الجديد، رغم أن السويس كانت الأولي التى تم اختيارها فى تطبيق نظام التامين الصحي الشامل عام 2008 وصرف على البنية الأساسية ما يزيد عن 400 مليون جنيه.
وأضاف النائب أن الوزير تجاهل السويس وتطوير مستشفي التأمين الصحي الجديد والوحدات الأساسية للعلاج الصحي لـ 23 وحدة، فضلا عن قاعدة البيانات الجديدة التى إنشائها وأطقم التدريب الفني وتدريب الأطباء والممرضين، فكيف يتم تجاهل التجربة مما يعد إهدار للمال العام وتجاهل خبرة المحافظة وحرمان شعبها من تطبيق المنظومة.
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