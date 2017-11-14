انطلاق مؤتمر حلم بكره بيتحقق ببورسعيد

عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77

جهاد سالم ونادية صابر وأماني عزازي



بدأت فاعليات مؤتمر " حلم بكره بيتحقق " بمحافظة بورسعيد الذي يعقد برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويستمر يوما واحدا، في ظل أعتذار خمسة وزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئتي قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس.



ويهدف المؤتمر إلى توضيح الرؤية الحالية والمستقبلية لمحافظة بورسعيد ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والرؤية التنموية 2030، وعرض الفرص الاستثمارية فيها، وما تحقق من انجازات منذ إعلان الرئيس بورسعيد قاطرة التنمية لمصر، وتوعية الجيل الجديد بماهية المشروعات التنموية العملاقة التي تتم على أرض المحافظة والموقف التنفيذي لها ومدي استفادتهم منها.



ويهدف أيضا لتوضيح تحديات تنفيذ خطة التنمية والتطوير وما تم التغلب عليه منها، وعرض رؤية وتقييم المختصين لما يتم من انجازات على أرض المحافظة، ودراسة سوق العمل وأهم معوقات (التنمية البشرية)، ودراسة دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار.



وافتتح المؤتمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقائع الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلي عن المحافظة مدته 15 دقيقة.



وتدور جلسات المؤتمر الحوارية حول حلم مصر الذي تحقق على أرض بور سعيد، ويتحدث فيها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.



والجلسة الثانية من المؤتمر تتناول اللوجستيات الفرص والآفاق ببور سعيد، بينما تتناول الثالثة الفرص السياحية ببورسعيد، على أن تستعرض الرابعة الاستثمار في بورسعيد المقومات والفرص.



ويتناول المؤتمر أبعاداً ومحاور تتعلق بخطط التنمية التي تنفذها المحافظة منها البعد الاقتصادي ويشمل المحور الأول "الصناعة"، ويطرح المؤتمر التطوير الذي شهدته المناطق الصناعية ببورسعيد وخطط تنميتها. والمناطق المزمع إنشاؤها بشرق بورسعيد والفرص الاستثمارية بها، والمحور الثاني ويختص بالاستثمار ويستعرض مقومات بورسعيد الاستثمارية وما تمتلكه من عوامل نجاح، والفرص الموجودة بها والمحور الثالث يخص السياحة وفيه يتم عرض مقومات بورسعيد السياحية، وسبل تنميتها ووضعها على الخريطة السياحية، ومبادرة تطوير الشاطئ من خلال الاستعانة بالشباب، ومبادرة الحفاظ على تراث بورسعيد المعماري والأثري والمحور الرابع "الزراعة" ويعرض مشروع الاستزراع السمكي، والرقعة الزراعية ببورسعيد والمحاصيل ودعم التصنيع الزراعي، ومبادرة الرئيس بإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي، وتطوير منظومة العمل في الطب البيطري والمجازر.



ويتضمن البعد الاجتماعي المحور الخامس والخاص بمجال الصحة، والسادس بمجال التعليم والتدريب ويتم استعراض مبادرة تطوير التعليم الفني بالمحافظة وربطه بسوق العمل، والمحور السابع للثقافة والمرأة، والثامن للشباب (التنمية البشرية) ويناقش كيفية تغيير ثقافة العمل لدي الشباب لمواكبة الطفرة التنموية التي طرأت على بورسعيد ودورهم في سد فجوة اليد العاملة المتخصصة ودفعهم نحو التدريب التحويلي من أجل التشغيل. والبعد البيئي ويضم المحور التاسع الخاص بالتنمية العمرانية والمحور العاشر الخاص بالتعدين.