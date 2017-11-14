حقيقة مطالبة البرلمان بإلغاء الضريبة العقارية وتعديل أسعار الطاقة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



نفي النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ما تداولته بعض المواقع بشأن مخاطبة اللجنة لوزارة المالية مؤخرا لإعفاء جميع المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية، مؤكدا أن اللجنة لم تخاطب سوى وزارة الإسكان لإعفاء المصانع من دفع الغرامات المستحقة عليهم والتي قدرتها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة بمبالغ طائلة تصل إلي مليون جنيه.



وأشار وكيل لجنة الصناعة في تصريحاته لـ"المال" إلي أن اللجنة أيضا تلقت عددا من الشكاوى من المصانع بشأن رغبتهم في تعديل أسعار الغاز والطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذي يضرب الاقتصاد، موضحا أن اللجنة ضد سياسة الدعم، بمعني أننا لن نتبني مقترح يساعد علي دعم اي قطاع.



ولفت محي الدين إلي أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لحل أزمة انقطاع الغاز والطاقة الموجهة القطاع الصناعي فقط وليس تعديل أسعارها، منوها إلي أن اللجنة مازالت تجرى حوارا مجتمعيا مع الصناع للخروج بتوصيات تساهم في حل مشكلات القطاع والنهوض به.



كان اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد موافقة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.