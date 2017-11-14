EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
حقيقة مطالبة البرلمان بإلغاء الضريبة العقارية وتعديل أسعار الطاقة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:30 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
نفي النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ما تداولته بعض المواقع بشأن مخاطبة اللجنة لوزارة المالية مؤخرا لإعفاء جميع المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية، مؤكدا أن اللجنة لم تخاطب سوى وزارة الإسكان لإعفاء المصانع من دفع الغرامات المستحقة عليهم والتي قدرتها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة بمبالغ طائلة تصل إلي مليون جنيه.
وأشار وكيل لجنة الصناعة في تصريحاته لـ"المال" إلي أن اللجنة أيضا تلقت عددا من الشكاوى من المصانع بشأن رغبتهم في تعديل أسعار الغاز والطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذي يضرب الاقتصاد، موضحا أن اللجنة ضد سياسة الدعم، بمعني أننا لن نتبني مقترح يساعد علي دعم اي قطاع.
ولفت محي الدين إلي أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لحل أزمة انقطاع الغاز والطاقة الموجهة القطاع الصناعي فقط وليس تعديل أسعارها، منوها إلي أن اللجنة مازالت تجرى حوارا مجتمعيا مع الصناع للخروج بتوصيات تساهم في حل مشكلات القطاع والنهوض به.
كان اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد موافقة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا