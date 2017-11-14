دايس للملابس الجاهزة



شريف عمر ومنى عبدالباري



قال ناجي توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة تستهدف تصدير 80% من إنتاجها العام المقبل، مقارنة بـ73% حاليا.



وأضاف توما أن الشركة تركز على الأسواق الأوروبية كوجهة جيدة لتصدير منتجاتها من المنسوجات.



وأشار، على هامش بدء تداول شركة دايس للملابس الجاهزة بالبورصة المصرية، إلى أن الشركة تخطط للوصول بعدد فروعها فى السوق المحلية إلى 153، مقابل 141 فرعا حاليا.

