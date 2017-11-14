دايس



شريف عمر ومنى عبدالباري



قال ناجي توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة، إن 12 صندوق استثمار من ذوى الملاءة المالية المرتفعة اكتتبوا فى أسهم الطرح الخاص.



وأشار توما، على هامش كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت بدء تداول شركة دايس بالبورصة، إلى أن جنسيات الصناديق مصرية وأمريكية وبريطانية وأوروبية.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم دايس بالبورصة المصرية، الخميس الماضي، بقيمة 746.8 مليون جنيه.



وأوضحت البورصة في بيان، أنه تم تنفيذ الطرح العام على 4.9 مليون سهم، فيما تم تنفيذ الطرح الخاص على 33.04 مليون سهم، بما يمثل نحو 62.35% من رأسمال الشركة بسعر 22.6 جنيه.