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بنـــوك
200 مليون دولار من البنك الأوروبي والتمويل الدولية للتجاري الدولي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:09 م
البنك الدولى
أخر الأخبار
البنك الدولى
أحمد عاشور
علمت المال من مصادر مطلعة أن البنك التجاري الدولي سيحصل علي 200 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار ومن المقرر التوقيع علي تلك الاتفاقيات عصر اليوم الثلاثاء.
ومنذ قليل شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 7 اتفاقيات بين البنك الأوروبي وعدة بنوك من بينهم بنك مصر والإمارات دبي والأهلي القطري والعربي الإفريقى.
وتتجاوز إجمالي الاتفاقيات حاجز الـ 200 مليون دولار
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