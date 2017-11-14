الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تمويلا لتيسيير التجارة مع الإمارات دبي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

سمر السيد:



وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عقدا اليوم الثلاثاء، مع بنك الإمارات دبى الوطنى لتقديم تسهيلات تجارية بقيمة 40 مليون دولار فى إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبى.



جاء ذلك ضمن عدد من التمويلات التى وقعها البنك الأوروبى مع عدد من البنوك المصرية صباح اليوم.