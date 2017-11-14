السعيد والعطار يبحثان مع إن آي كابيتال تطوير شركات الإنتاج الحربي



المال -خاص



اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووفد من شركة "إن آي كابيتال"؛ لبحث موضوعات التعاون الخاصة بإعادة هيكلة البنية المالية لشركات الإنتاج الحربي، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الإستثمارية لتطوير الشركات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين بها.



أكد "العصار"، خلال الاجتماع، أن تجربة الوزارة لإعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية، التي تقوم بها شركة "إن آي كابيتال" لتوفير التمويل اللازم للشركة ودعم المشروعات التي تقوم بتنفيذها، بداية لخطة إعادة هيكلة شركات الإنتاج الحربي في إطار التطوير الشامل لقطاعات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها لتحسين العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة، والارتقاء بمستوى العمالة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي، لما له من أهمية في المساهمة في المشروعات القومية للدولة، وتقديم الدعم لكافة أجهزة الدولة، إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة.



تابع "العصار" أنه حريص على متابعة الشركات لتوفير كافة البيانات لتيسير عمل "إن آي كابيتال" بكل شفافية ووضوح لتمكين الشركة من استكمال دراستها وتقديم أفضل الطرق والنماذج لتطوير الشركات ورفع مستوى جودة منتجاتها، مضيفًا أن الوزارة تستكمل تدريب كافة الكوادر البشرية لديها بصفة مستمرة للوصول لأعلى مستويات الكفاءة واتخاذ الخبرات اللازمة لتطوير منظومة العمل لديهم وفقا لخطة ممنهجة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط.



من جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى، وعملية إعادة الهيكلة ستساهم في دعم تطوير الشركة بما يساهم في رفع قدرتها الانتاجية وتعظيم عائداتها وأرباحها".



أضافت "السعيد" أن "مصنع 99 الحربي هو صرح قومي عملاق ووفقًا للعقد المبرم بين "إن آى كابيتال" ووزارة الإنتاج الحربي فى شهر سبتمبر الماضي ستستكمل الشركة أعمالها لتطوير شركات الإنتاج الحربي بعد البداية الجيدة بشركة حلوان للصناعات الهندسية".



أردفت "السعيد" أن وزارة التخطيط تسعى إلى تنفيذ هياكل جديدة للوزارات المختلفة بالدولة؛ لتعظيم وتحقيق أقصى مستوى للأداء الحكومي، ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.



من جانبه أوضح أحمد سعد، الرئيس التتفيذي لشركة "إن آي كابيتال"، أنه يأمل في أن يكون لمساهمة الشركة دور مهم في عملية التطوير الجاري تفعيلها الآن، والتي ستجعل من شركات الإنتاج الحربي أهم الشركات الرائدة في مجال عملها، وذلك عبر رفع معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة.



يُذكر أن شركة "إن آي كابيتال" هي شركة استثمار تابعة لبنك الاستثمار القومي، الذي تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.