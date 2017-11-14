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اتصالات وتكنولوجيا
620.3 مليون جنيه قروضا وتسهيلات ائتمانية للمصرية للاتصالات
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:50 ص
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
المال – خاص:
بلغت إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة المصرية للاتصالات خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى 620.276 مليون جنيه مقارنة بـ226.235 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وقالت الشركة بحسب نتائج أعمالها الصادرة اليوم إن أقساط القروض والتسهيلات التى تستحق خلال عام بلغ 5.694.152 مليار جنيه مقارنة بـ 2.715.554 مليار جنيه.
على صعيد آخر، أرجعت الشركة السبب وراء زيادة إيراداتها بنحو 3.603.581 مليار جنيه إلى نمو وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بـ 920.034 مليون جنيه نتيجة زيادة عملاء الأنترنت بالإضافة إلى زيادة كل من وحدة أعمال النواقل الدولية ( الكابلات البحرية ) وشبكات الدولى بـ 1.720.178 مليار جنيه و 462.397 مليون جنيه على التوالى نتيجة زيادة اسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة إيرادادات وحدة أعمال المشغلين بـ 270.337 مليون جنيه نتيجة زيادة إيرادات البنية التحتية.
اتصالات وتكنولوجيا
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