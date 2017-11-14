متى تنتعش مبيعات السيارات؟

علاء السبع

❏ نصار: تحسن نسبى فى أداء القطاع خلال النصف الثانى من 2018

❏ السبع: الصعود مرهون بانخفاض الدولار لحاجز 14 و15 جنيها



أحمد عوض



توقع عدد من خبراء سوق السيارات انتعاش المبيعات خلال النصف الثانى من العام 2018؛ شريطة تراجع أسعار الصرف والفائدة داخل القطاع المصرفى، فضلا عن تراجع معدلات التضخم التى تشهد أعلى مستوياتها خلال الوقت الحالى، موضحين أن اﻷسعار الحالية تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين؛ مرجحين أن تتراوح مبيعات العام الحالى ما بين 110 و120 ألف وحدة.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ تراجعت مبيعات السيارات بنسبة %38 خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 لتسجل بيع 96.2 ألف وحدة مقابل 155.1 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016.



فى البداية، رجح عمرو نصار، المدير التنفيذى لشركة mcv، نمو مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام المقبل، فى ظل مؤشرات تفيد أن هذه الفترة ربما تشهد تراجع معدلات التضخم، وتحسن الحالة المعيشية للمواطنين، ومن ثم يحتمل أن تتراجع أسعار السيارات.



ولفت إلى أن الغالبية العظمى من المستهلكين، فقدوا القدرة على شراء السيارات فى ظل اﻷسعار الحالية، موضحا أن قيمة رواتب ورءوس أموال المواطنين شهدت انخفاضًا بنسب تتراوح ما بين 30 و40% خلال الفترة الماضية؛ بسبب القرارات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة؛ وأهمها ارتفاع أسعار الصرف، وتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية والطاقة؛ اﻷمر الذى تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها، وعدم استيعاب المواطنين اﻷسعار الحالية.



وأشار إلى أن قطاع اﻷتوبيسات يشهد أدنى مستوى له منذ فترة طويلة؛ بسبب عدم طرح المناقصات سواء من قبل الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن فئات ميكروباصات الركوب- أصبحت القوام اﻷساسى لقطاع النقل الجماعى دون اﻷتوبيسات- كما كان فى السابق.



ورهن شادى ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، انتعاش مبيعات سوق السيارات بهبوط أسعار الصرف والفائدة، وكذلك تمويل القطاع المصرفى كل العمليات الاستيرادية للسيارات، مستبعدًا أى نمو للمبيعات- إلا بعد انخفاض اﻷسعار.



وأكد ريان أن شركته قررت تجميد كل الخطط التوسعية، سواء المتعلقة بالفروع أو مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف المناطق؛ إلا بعد وضوح الرؤية داخل القطاع، وعودة الطلب على السيارات مرة أخرى، موضحًا أن اﻷسعار الحالية للسيارات تقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.



كما استبعد أى توسعات مرتقبة لقطاع السيارات فى الوقت الحالى؛ بسبب تكبد الشركات خسائر فادحة ناتجة عن التراجع العنيف بالمبيعات، مضيفًا أن معظم الشركات قلصت من حجم وراداتها من السيارات بنسبة تصل إلى %30، متوقعًا أن تصل المبيعات إلى 110 آلاف سيارة بنهاية العام الحالى.



وطالب ريان بضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة على القروض البنكية عبر تخفيضها؛ بهدف تنشيط عمليات البيع.



وتوقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، انتعاش مبيعات سوق السيارات فى حالة هبوط أسعار الصرف إلى مستويات تتراوح ما بين 14 و15 جنيها، موضحًا أن أسعار السيارات الحالية تشكل عبئا كبيرا على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة للمستهلكين؛ مما يقلل من قدرتهم الشرائية، متوقعًا أن تتراوح مبيعات السوق ما بين 110 و 120 ألف سيارة بنهاية العام الحالى.



وأوضح أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار الصرف من المرجح أن تنخفض خلال الربع الثانى من 2018؛ تزامنا مع زيادة حجم تدفقات العملة الأجنبية من قطاع السياحة وعدد من القطاعات الأخرى؛ اﻷمر الذى سينعكس على أسعار السيارات.



وفى حالة ثبات أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية توقع السبع تحسن مبيعات السيارات بنسبة %10 خلال العام المقبل.