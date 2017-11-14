مودرن موتورز تطرح سوزوكى ارتيجا Face lift

سوزوكى ارتيجا face lift

المال ـ خاص



تعتزم شركة مودرن موتورز- وكيل سوزوكى فى مصر، طرح الشكل الجديد من سوزوكى ارتيجا face lift محليًا مطلع العام المقبل؛ وفقًا لما أكده مصدر داخل الشركة.



وأوضح المصدر أن خطة مودرن موتورز- ترتكز على طرح الطرازات الجديدة لسوزوكى؛ بهدف زيادة المبيعات، موضحًا أن الوقت الحالى هو اﻷنسب لطرح الطرازات الجديدة تزامنًا مع بدء تحرك مبيعات السوق.



وتأتى سوزوكى أرتيجا Face lift، بمحرك رباعى اﻷسطوانات سعة 1400 سى سي، ليولد قوة قدرها 97 حصانا، بعزم أقصى للدوران 130 نيوتن متر.



وأشار إلى أن حجم مبيعات السيارات- شهد أدنى مستوى له خلال اﻷشهر الماضية، بسبب تراجع معدلات الطلب، مشيرًا إلى أن إجمالى مبيعات مودرن موتورز - سوزوكى، كانت تتراوح ما بين 900 و110 وحدات من فئات «الملاكى والفان» قبل عام 2016.



وحول غياب عدد من طرازات العلامة سوزوكى داخل السوق هى «فيتارا، وسويفت، وsx4، وسويفت ديزاير»، أكد أن الشركة تستهدف توفير كل سيارات سوزوكى بمختلف فئاتها محليًا مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أنه من المرتقب دخول أولى دفعات سيارات سوزوكى «SX4» نهاية الشهر الحالى.