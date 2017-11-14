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بورصة وشركات
الرقابة المالية تعلن القائمة النهائية لمرشحي صندوق حماية المستثمر
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:33 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 2017- 2020وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد للتظلمات.
ترشح من شركات السمسرة فى الأوراق المالية اثنين هما عيسى فتحى عيسى محمد السقا نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب القاهرة للسمسرة فى الاوراق المالية، و أسامة محمد محمد شومان العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية.
وبلغ عدد من المرشحين من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية اثنين أيضا هما ، زينب خليل اسحاق خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب محمد العشري رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات.
وحددت الهيئة فى بيان موعد إجراءات تسجيل الحضور والانتخابات يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الساعة الثالثة عصرا – بفندق شيراتون القاهرة – الدقي - بقاعة " أيفوري" ( ivory )– الدور الارضي - ميدان الجلاء – أمام قسم شرطة الدقي.
ويشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق علي الأقل وأنه في حال عدم توافر النصاب يتم تأجيل الانتخابات الي الاسبوع التالي ، ويتم اجراء الانتخابات في هذه الحالة أياً كان عدد الحاضرين من الشركات الاعضاء بالصندوق.
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