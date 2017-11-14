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سيــارات
تطورات خريطة سيارات الركوب خلال 2017
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:31 ص
مبيعات سيارات الركوب
أخر الأخبار
مبيعات سيارات الركوب
❏ 4 علامات تجارية تتراجع تحت ضغط الركود
❏ فورد ومازدا تطيحان بـ«بيجو» و»سوبارو» من قائمة الكبار
❏ احتفاظ 4 طرازات بمراكزها رغم تراجع أدائها.. أبرزها شيفروليه
أحمد شوقى
شهدت خريطة سوق السيارات العديد من التغيرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى تأثرا بالعديد من العوامل، وأهمها تقلبات أسعار الصرف، والتى انتهت بتحرير العملة المحلية، وتضاعف قيمة الرسوم الجمركية على خلفية ارتفاع الدولار الجمركى؛ فضلًا عن إلغاء جدول أولويات القطاع المصرفى فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الاستيراد عبر فتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم.
وتكشف مطالعة الأرقام الخاصة بمبيعات سوق السيارات الملاكى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى عن العديد من التطورات، والتى يأتى فى مقدمتها: تصدر الصانع اليابانى قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعا بحصة سوقية %21.7، بعد تسجيلها مبيعات وصلت إلى 15,1 ألف سيارة مقابل 15 ألفا؛ لتنتقل من المركز الثانى إلى المركز الأول.
وتحسن ترتيب العلامتين التجاريتين: تويوتا ورينو؛ فقد تقدمت الأولى إلى المركز الرابع مقارنة بالمركز السابع؛ بفضل حفاظها على مستوى مبيعاتها المحقق خلال 2016؛ إذ بلغت 5843 وحدة مقابل 5900 وحدة، كما ارتفع ترتيب رينو من المركز الـ11 إلى المركز الـ6 بعد تحقيقها طفرة فى المبيعات لتصل إلى 4264 سيارة مقابل 2747 خلال الشهور التسعة الأولى من 2016.
فى المقابل تراجع ترتيب 4 علامات تجارية أخرى وهي: هيونداى التى فقدت المركز الأول لتستقر المركز الثانى؛ بعد تراجع مبيعاتها من 31.6 ألف سيارة إلى 13.6 ألف، وكيا التى هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع بسبب انكماش المبيعات إلى 4135 سيارة مقابل 8.7 ألف، وأوبل التى تراجعت للمرتبة التاسعة مقابل السادسة نظرا لتضاؤل مبيعاتها إلى 3813 سيارة مقابل 6043 وحدة؛ بالإضافة إلى العلامة الصينية جيلى التى تأخرت مركزًا واحد لتستقر فى المرتبة العاشرة مقابل المرتبة التاسعة؛ بسبب هبوط مبيعاتها إلى 2306 سيارة مقابل 2919 سيارة.
وتمكنت كل من فورد ومازدا من الانضمام لقائمة الكبار التى تضم 13 علامة تجارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بفضل ارتفاع مبيعات الأولى إلى 1515 سيارة مقابل 851 سيارة لتستحوذ على المركز الـ11، كما انضمت مازدا إلى القائمة بالمركز الأخير بعد غيابها العام الماضي؛ رغم تضاؤل مبيعاتها بمبيعات 664 سيارة مقابل 1375 سيارة.
وجاء هذا الانضمام على حساب بيجو التى كانت بالمركز العاشر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي؛ لكنها ودعت القائمة خلال العام الجارى بعد انكماش مبيعاتها إلى 607 سيارة مقابل 2859 سيارة؛ بالإضافة إلى سوبارو التى كانت تقبع بالمركز الأخير حتى نهاية سبتمبر 2016؛ لكنها خرجت من ترتيب أكثر 13 علامة تجارية مبيعا خلال العام الجارى بعد انكماش مبيعاتها إلى 651 سيارة مقابل 2094 وحدة.
وتمكنت 4 علامات تجارية أخرى من الاحتفاظ بمراكزها التى حققتها خلال الشهور التسعة الأولى من 2016؛ وهى شيفروليه التى استقرت فى المركز الثالث رغم تراجع مبيعاتها إلى 6036 وحدة مقابل 10855، وشيرى التى احتفظت بالمركز الخامس مع هبوط مبيعاتها إلى 4419 سيارة مقابل 6062 وحدة، وميتسوبيشى فى المركز الثامن بمبيعات 4051 سيارة مقابل 5798 سيارة، بالإضافة إلى جيب التى ظلت فى المرتبة الثانية عشرة بواقع 1230 سيارة مقابل 2698 وحدة.
وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن التغيرات التى شهدتها السوق كانت طبيعية فى ظل التباين بين المستوردين فى المراكز المالية والقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار الصرف؛ فضلًا عن مدى الاستعداد للمبادرة بعروض ترويجية لجذب العملاء عبر التخفيضات والخصومات أو التسهيلات فى الشراء أو سداد الأقساط.
ولفت إلى أن العلامات التجارية التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الأسعار سجلت تراجعا ملحوظًا فى مبيعاتها؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات التى كانت تصنف من قبل على أنها سيارات شعبية أو فى متناول ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة؛ فقد كان لارتفاع أسعار هذه الشريحة تأثير كبير على العملاء الذين تآكلت قدراتهم الشرائية أمام موجات التضخم فى الأسعار فى ظل استقرار الرواتب.
وأكد زيتون أن نتائج الربع الأخير من العام الحالى ستدفع نحو تغييرات جديدة فى هيكل السوق؛ نظرًا لعدم قدرة بعض الشركات على تلبية الطلب على طرازاتهم خاصة بعض الطرازات المجمعة محليا، والتى قلل الوكلاء توريداتها إلى شبكة الموزعين؛ بسبب توقف التجميع فى المصنع.
وأوضح أن كل الطرازات المحلية تشهد نقصًا فى المعروض بسبب ارتفاع تكاليف استيراد المكونات بعد تحرير أسعار الصرف.
وأشار عبدالهادى حسن، رئيس الأمراء للسيارات، إلى أن بعض العلامات التجارية قد استفادت من التخفيضات الجمركية على السيارات المستوردة من بلدان ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية مثل المغرب وتركيا والاتحاد الأوروبي؛ موضحا أن هذه الشركات تستفيد بتحسين مبيعاتها المحلية، وتحقيق هوامش أرباح مرتفعة، لكنها تستنزف موارد الدولة من خلال الإعفاءات الجمركية التى تحصل عليها؛ دون مقابل موازٍ.
وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على شركات التجميع المحلى التى قللت عدد فترات العمل داخل المصانع، وقامت بتسريح بعض العمال؛ لعدم تحمل تكاليف إضافية؛ بعد تقليل الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج؛ مع مضاعفة هوامش الأرباح من السيارات أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة؛ لضمان تحقيق نفس صافى الأرباح الذى كان يتم تحقيقه قبل ارتفاع أسعار الصرف؛ ومن ثم لا يلقى بعض الوكلاء بالا لتراجع حجم المبيعات أو الترتيب بقائمة أكثر العلامات التجارية مبيعا؛ لأنهم يتبعون سياسة تسويقية تحقق الأرباح التى يستهدفونها.
واستبعد انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة إلا فى حالة تعافى العملة المحلية بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، ومن ثم انخفاض الدولار الجمركى، بما ينعكس على الرسوم الجمركية للسيارات.
أسعار السيارات
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