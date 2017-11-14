الهبوط يضرب صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد على



تجاهلت صناديق الاستثمار، لأول مرة، تحركات المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 الصاعدة، وتأثرت بالتحركات الهابطة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ونظيره الأوسع نطاقًا EGX100.



وسيطر الاتجاه الهبوطى على أداء الغالبية العظمى من الوثائق خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتتخلى عن مكاسبها الجماعية المحققة فى الأسبوع قبل الماضى.



جاء صندوق «البنك الأهلى الخامس»، المدرج بفئة الأسهم كأكبر الصناديق ربحًا، بارتفاع قيمة وثيقته بنحو %2.83 مسجلة 13.80 جنيه، مقارنة مع 13.42 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وهبطت فئة الصناديق المتوازنة- استطاعت المال الحصول على أسعارها- بشكل جماعى لأول مرة منذ أكثر من 8 أسابيع، فيما ارتفع نحو 5 صناديق فقط من فئة الأسهم، من إجمالى 15 صندوقا مدرجا بتلك الفئة.



حافظت وثائق صناديق فئة النقدية على ارتفاعها الجماعى الذى حققته الأسبوع قبل الماضى، وتراوح معدل الصعود بين 0.26 – %0.38، فيما تخلت فئة الإسلامية عن الصعود الجماعى للمرة الأولى، لتسجل هبوط شبه جماعى، نجا منه صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر».



كان مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 قد صعد بنسبة %0.22، مغلقًا عند مستوى 14350.14نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما هبط نظيره EGX70 بنسبة %0.52 مسجلًا مستوى 785.60 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة %0.17 مغلقًا عند 1773.55 نقطة.



وبلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط، نحو 6.8 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %1 مسجلًا مستوى 788.517 مليار جنيه، مقارنة مع 780.798 مليار جنيه، الأسبوع قبل الماضى.



استحوذ المصريين على نحو %78.35 من إجمالى تعاملات السوق، فيما سجل الأجانب نحو %12.27 والعرب على %9.38، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 235.18 مليون جنيه، و سجل العرب صافى شراء بقيمة 217.72 مليون جنيه.



وسجل المتعاملين الأجانب صافى شراء بقيمة 7.9 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب 821.81 مليون جنيه.



واستحوذت المؤسسات على 37.88 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.1269.44%، وسجلت المؤسسات صافى بيعى بقيمة 27.07 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



«مصر الأول» الأقل خسارة فى المتوازنة



هبطت الصناديق المفتوحة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، وتصدرها صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %1.63 لتسجل وثيقته مستوى 22.72 جنيه، مقارنة مع 23.23 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



حل صندوق البنك الأهلى الأول فى المرتبة الثانية بنسبة هبوط %0.45، ليسجل 46.76 جنيه للوثيقة، فيما تواجد صندوق مصر الخير المتوازن فى المركز الثالث، بنسبة تراجع %2.20، لتسجل وثيقته مستوى 22.72جنيه، مقارنة مع 23.23 جنيه.



الأهلى الخامس يخطف صدارة ارتفاعات «الأسهم»



خطف صندوق «البنك الأهلى الخامس» صدارة ارتفاعات صناديق الأسهم، بارتفاع وثيقته %2.83، مسجلة 13.80 جنيه، مقارنة مع 13.42 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وحل فى المركز الثانى صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة ارتفاع قدرها %0.96 لتسجل وثيقته 211 جنيه، مقارنة مع 209 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وحل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين ثالثا بنسبة %0.74 بقيمة 308.75 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة صعود %0.66، بقيمة 165.72 جنيه، تلاه صندوق بنك القاهرة بنسبة %0.06 بقيمة 116.26 جنيه للوثيقة.



وبقى صندوق قناة السويس «أجيال» على نفس مستوى الأسبوع قبل الماضى عند 13.87 جنيه، دون تغيير يُذكر.



ضمت قائمة الهابطين فى فئة الأسهم نحو 9 صناديق دفعة واحدة، جاء صندوق بنك مصر إيران للتنمية فى مقدمتهم، وبلغت نسبة تراجعه %1.35 بقيمة 594.34 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل بنسبة هبوط %1.17 بسعر 24.42 جنيه، ومن خلفه صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %0.92، بقيمة 135.06 جنيه.



«كريدى أجريكول الثالث» على قمة «النقدية»



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى المحقق منذ الأسبوع قبل الماضى، منهية تعاملات الأسبوع الماضى دون أن يضربها الاتجاه الهبوطى.



وجاء صندوق « كريدى أجريكول مصر الثالث» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.38 بقيمة 1125.91 جنيه للوثيقة، حل بعده صندوق بنك عودة النقدى بنسبة صعود بلغت %0.32 بقيمة 21.88جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر النقدى بنسبة صعود بلغت %0.31 بقيمة 32.82 جنيه للوثيقة.



فيما حل فى المركز الرابع بنسبة صعود قدرها %0.30 كلًا من صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بقيمة 20.39 جنيه، وبنك صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بقيمة 20.21 جنيه، و بنك مصر إيران الثانى بقيمة 1061.07 جنيه.



على مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات بنسبة %1.27 مسجلة 183.13جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بـ %0.23 بقيمة 306.86 جنيه للوثيقة، فيما بلغت قيمة وثيقة صندوق جذور نحو 17.37 جنيه.



«بشائر» الناجح الوحيد فى «الإسلامية»



نجا صندوق «بشائر» من الهبوط شبه الجماعى للصناديق الإسلامية، خلال

الأسبوع الماضى، بنسبة %1.84 مسجلًا 86.98 جنيه.



فيما حل صندوق بنك الاستثمار العربى - هلال كأقل الخاسرين فى تلك الفئة بنسبة هبوط %0.63 بقيمة 176.86 جنيه، تلاه صندوق بنك فيصل الإسلامى «أمان» بنسبة هبوط قدرها %0.83 بقيمة 91.54 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» ، بنسبة هبوط قدرها %1.31 بقيمة 17.28جنيه للوثيقة.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، انخفض صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ %0.58 بقيمة 178.18 جنيه، فيما ارتفع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %1.48 المتوازنة بقيمة 96.72جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» تواصل الصعود و «العملة الأجنبية» تتقدم نسبياً



ارتفعت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 925.07 جنيه بنسبة صعود %0.78، و سجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 629.83 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها %0.76



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعًا نسبيًا، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار ، 11.4 دولار بنسبة صعود %0.03، و ثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 11.959 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬