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بنـــوك
الإسكندرية يوقع قرضا بقيمة ٣٠ مليون دولار مع البنك الإوروبي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:21 ص
بنك الإسكندرية
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بنك الإسكندرية
أمنية ابراهيم وسيد بدر
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار مع "بنك الإسكندرية" لدعم ورفع كفاءة الطاقة المتجددة في مصر.
تم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش منتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2017 لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (سيميد) والتي تأتي في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر 'GEFF' الذى يترأسه ثلاث مؤسسات مالية وهي "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"بنك الاستثمار الأوروبي" و"الوكالة الفرنسية للتنمية".
ويهدف إلى تمويل الكيانات المملوكة للقطاع الخاص والأفراد المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاستثمارات في هذا القطاع وكذلك مشروعات كفاءة استخدام الطاقة.
ووفقا لاتفاقية التمويل الجديدة سيتم إمداد بنك الإسكندرية بالدعم التقني والفني الشامل الذي يُمكنه من تقييم الاستثمارات التي تحقق كفاءة في استخدام الطاقة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم، كما يحق للمشروعات المؤهلة الحصول على منح تصل إلى 15٪ من القيمة المالية الاجمالية للاستثمارات.
وقال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية إن الاتفاقية مع البنك الأوروبى تأتى تماشيا مع استراتيجية مصرفه لدعم الاستثمارات الصناعية الصديقة للبيئة عبر توفير حلول تمويلية مبتكرة والتدريب والخبرة اللازمة لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.
وأضاف أن البنك يهدف إلى المساعدة في توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة وفقا لما أصدره "برنامج تمويل الطاقة المستدامة SEEF" بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحد من استهلاك الطاقة التقليدية.
وقال سوما شاكربارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انه بناءا على إتفاق التمويل الموقع اليوم مع بنك الإسكندرية سيتم تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بمشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية وبناء بيئة قادرة على الصمود .
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