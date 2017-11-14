الأصول الأجنبية تحقق أعلى مستوى منذ 6 أعوام

البنك المركزى 2

❏ %96 من التزامات البنوك بالعملات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل



سيد بدر



أعلن البنك المركزى، عن ارتفاع حجم صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2011، لتصل إلى 188.937 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي.



كان صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك سجل 190.179 مليار جنيه، نهاية ديسمبر 2011، وأخذت فى الانخفاض، نتيجة أزمة الدولار، التى عانت منها مصر عقب ثورة يناير لتسجل أدنى مستو لها فى ديسمبر 2012، بعجز قيمته 196.830 مليار جنيه.



فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه؛ قال المركزى إن إجمالى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى سجل 999.859 مليار جنيه نهاية سبتمبر، منها 630.491 مليار جنيه للبنك المركزى، و369.368 مليار جنيه لبنوك القطاع.



بينما سجلت إجمالى الالتزامات الأجنبية على القطاع 810.922 مليار جنيه، نهاية سبتمبر، منها 528.223 مليار جنيه مستحقة على البنك المركزى، و282.699 مليار جنيه مستحقة على البنوك، حسب التقرير.



أشار إلى أن أكثر من %96 من الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل؛ وارتفع الدين الخارجى 79 مليار دولار نهاية العام المالى الماضي.



ساهم تعويم العملة المحلية فى تمكين البنوك من زيادة الاقتراض الخارجى، لتعويض أزمة الدولار فى الداخل، فحصل البنك المركزى على 7 مليارات دولار، من خلال طرح سندات دولية، نيابة عن الحكومة، بجانب الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.



قال صندوق النقد فى وثائق الاتفاق مع مصر، إن الحكومة وقعت اتفاقيات لتغطية الفجوة التمويلية، تضمنت وديعة إماراتية، بقيمة مليار دولار، و3.2 مليار دولار قروضًا من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، و1.35 مليار دولار اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية من بنوك دولية، ومليارى دولار قرض من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الإفريقى، و250 مليون دولار من ألمانيا.



بجانب 150 مليون دولار من فرنسا، مثلهما من إنجلترا، و950 مليون دولار سندات دولية، واتفاقية مبادلة عملة مع الصين، بـ 2.7 مليار دولار، و50 مليون دولار من اليابان.



ويسعى البنك المركزى المصرى لتجديد اتفاقيات تمويلية، منها تبادل العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، ومليارى دولار مع عدد آخر من البنوك الدولية.



كما سعت البنوك للحصول على قروض خارجية، لدعم ميزانياتها، وتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ونشرت «المال» سعى البنك الأهلى لتجديد قرض بقيمة 390 مليون دولار، وزيادته إلى 600 مليون دولار، مع عدة بنوك بقيادة EBRD، كما يسعى بنك مصر لاقتراض 500 – 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، خلاف القروض التى حصل عليها فى الفترة السابقة.