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الإسكندرية
ANKAI الصينية تورد 15 أتوبيساً كهربائياً للثغر
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:56 ص
ANKAI الصينية تورد 15 أتوبيساً كهربائياً للثغر
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ANKAI الصينية تفوز بمناقصة أتوبيسات الكهرباء بالإسكندرية
ANKAI الصينية تورد 15 أتوبيساً كهربائياً للثغر
المال – خاص
فازت الشركة الصينية «ANKAI» بتوريد 15 أتوبيسا تعمل بالكهرباء «Fully Electric» لمحافظة الإسكندرية، وسوف يتم توريد الأتوبيس الأول لتجربته لمدة 3 أشهر، حتى يتم تفعيل الصفقة.
وقال المهندس خالد عليوه، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن المناقصة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تطوير خدمة النقل بالإسكندرية، وتدعيم أسطول النقل بالهيئة العامة لنقل الركاب بأحدث وسائل النقل الحضرى، والصديقة للبيئة وذلك لتقديم الخدمة المتميزة لجمهور الإسكندرية والحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمدينة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب، قامت بالإعلان عن مناقصة عامة عالمية لتوريد 15 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، وقامت 17 شركة عالمية بشراء كراسة الشروط، وتقدم منهم 5 شركات بالعروض فى المناقصة وبعد الانتهاء من البت الفنى والمالى طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، ولائحته التنفيذية تمت الترسية على الشركة الصينية ووكيلها المصرى «الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
ولفت» عليوه «إلى أن الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء يتميز عن مثيله الذى يعمل بالوقود أو الغاز، باعتباره أكثر أماناً و هو صديق للبيئة وأقل تكلفة فى عمليات الصيانة والإصلاح و وجود مكيف هواء وأقل جهد فى تنفيذ عمليات الصيانة، ومزود بنظام لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، وبخاصية التتبع، ولا يستخدم أى نوع من الوقود أو الغاز، وسعره يعادل أتوبيس الغاز الآن, ومن المنتظر انخفاض الأسعار مستقبلاً.
وأشار إلى أن الهيئة لديها عرض بإعادة تأهيل الأتوبيسات السولار والغاز لتعمل بالكهرباء.
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