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اقتصاد وأسواق
إرجاء المرحلة الثانية من قروض البتلو
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:19 ص
حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
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حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
الصاوى أحمد
كشف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، عن إرجاء صرف قروض البتلو، ضمن المرحلة الثانية، والتى كان مقررًا أن تبدأ مطلع الشهر الحالى، و ذلك لحين الانتهاء من تقييم مدى نجاح المرحلة الأولى، وفقا لتأكيدات وزارة الزراعة للنقابة.
كما أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، لـ«المال»، أن المرحلة الثانية من المشروع لن يتم إلغاؤها، ولكن ستبدأ عقب الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى وثبات نجاحها.
وأطلقت وزارة الزراعة مشروع تثمين عجول البتلو فى شهر يونيو الماضي، عن طريق دعم شراء رأس الماشية للمزارعين بـ15 ألف جنيه، من خلال قرض بفائدة %5، على أن تتابع الوزارة عملية التربية بعد ذلك لحين وصول وزن الرأس إلى 400 كيلوجرام.
وتم الانتهاء من صرف القروض فى المرحلة الأولى للمشروع، فى نهاية سبتمبر الماضي، والتى خُصص لها مبلغ 100 مليون جنيه، من إجمالى 300 مليون مستهدفة.
وأوضح نقيب الفلاحين ، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات الزراعية، ومزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من قروض المرحلة الأولى، لا سيما أن البنك يفضل التعامل مع عميل واحد ذى ملاءة مالية مقبولة، ليسدد مستحقاته بشكل أسرع.
ويشترط للحصول على القرض، المعاينة على أرض الواقع لحظيرة التربية، تمهيدا لموافقة البنك على منح القرض للمستفيد.
يشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تمويل عمليات شراء 8055 رأسًا من العجول البتلو الجاموس والأبقار، بمبلغ 71 مليونًا و382 ألفًا و500 جنيه، فضلاً عن تمويل تغذية 5715 رأسًا، بمبلغ 28 مليونًا و575 ألف جنيه، بعد دراسة مستوفاة من قبل البنك الزراعى المصرى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.
وزارة الزراعة
نقابة الفلاحين
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