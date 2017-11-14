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اقتصاد وأسواق
الحكومة تراجع المناشئ المعتمدة لاستيراد القمح
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:12 ص
القمح الفرنسى
أخر الأخبار
القمح الفرنسى
محمد مجدى
علمت «المال» أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، تراجع حاليا جميع المناشئ المعتمدة لاستيراد القمح.
وقال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة للوزارة، إنه جار بحث ودراسة جميع العروض التى قدمها التجار، لتصدير القمح لمصر من الدول المعتمدة ، خلال العام المالى الماضى (2016 / 2017) ، للوقوف على جاهزية تلك الدول فى التوريد للسوق المصرية.
وأضاف، أن استبعاد بعض المناشيء من قائمة الدول المعتمدة للاستيراد «وارد جدا»، وسيكون للدول التى لم تقدم أى عروض للتوريد منذ العام المالى الماضى وحتى الآن، وكذلك المناشيء غير المتوافقة مع شروط كراسة المواصفات القياسية، و التى ترتفع تكلفة النقل منها إلى مصر بشكل يرفع من سعر الاستيراد.
وأوضح، أن هناك 14 دولة معتمدة لدى الهيئة حاليا،ً يُسمح بشراء القمح منها، وهى الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وكازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى.
يشار إلى أن هيئة السلع التموينية، استبعدت بريطانيا، من الدول المعتمدة لدى مصر كمناشئ مفتوحة لاستيراد القمح، نتيجة عدم دخولها فى المناقصات التى يتم طرحها.
وكشف المصدر أن إجمالى واردات القمح منذ بداية العام المالى الجارى فى الأول من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى قفزت بنحو المليون طن دفعة واحدة، لتسجل 3.785 مليون طن، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، من 4 دول هى روسيا، بنحو مليونين و830 ألف طن، ورومانيا بـ 600 ألف طن، وأوكرانيا بـ 295 ألف طن، وفرنسا بـ60 ألف طن.
جدير بالذكر أن متوسط استيراد هيئة السلع التموينية من الأقماح يصل لنحو 5.5 مليون طن سنويا.
وزارة التموين
القمح
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