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تأميـــن
مصر للحياة تطلق خدمة التحصيل الإلكترونى للأقساط
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:09 ص
أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة-min
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أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة-min
الشاذلى جمعة
أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، منصة إلكترونية جديدة على الأجهزة الذكية والبوابة الإلكترونية، تتيح لعملائها سداد الأقساط إلكترونيا، عن طريق كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر.
وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن شركته حصلت على الموافقة النهائية، على توفير تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول، بما يتيح تقديم خدمات متنوعة لعملائها الحاليين والمرتقبين للحصول على أنواع مختلفة من الوثائق والخدمات التأمينية، تمكنهم من متابعة حالة الوثائق الخاصة بهم والأقساط التأمينية التى يجب دفعها.
وأضاف أن شركته هى أول شركة تأمينات حياة فى السوق تحصل على رخصة الإصدار الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن المنصة التكنولوجية الجديدة تمكن من دفع الأقساط عبر خلال خدمات «فورى».
وأكد أن شركته تدرس خلال الفترة المقبلة، إضافة خدمة جديدة للدفع عن طريق آلية المحفظة الإلكترونية، والتى وصل عدد مستخدميها إلى نحو 9 ملايين شخص.
ولفت إلى أن تفعيل المنصة الإلكترونية وتطبيق الموبايل وحزمة الخدمات المرتبطة بها لا تقتصر فائدته على العميل فقط، بل يشمل الجهاز التسويقى الخاص بالشركة، والوسطاء الخارجيين، الذين نسعى إلى تلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن الشركة أطلقت أول وثيقتين إلكترونيتين للتأمين تحت اسم «تسلم» للسيدات وللرجال للتغطية التأمينية ضد مرض السرطان، وتتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وتختلف عن باقى الوثائق، لأن مبلغ التأمين يدفع فى حالة الإصابة بالمرض ولا ترتبط فقط بتكلفة العلاج ولكن كذلك بأعباء المرض المختلفة، على الشخص ومنها الانقطاع عن العمل، وغيره من الالتزامات المالية الأخرى.
جدير بالذكر أن الأقساط التأمينية التى حققتها شركة مصر لتأمينات الحياة فى العام المالى (2017/2016 ) بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 4 مليارات جنيه، خلال العام المالى الجارى، بنسبة نمو %20، وحققت الشركة أرباحا 816 مليون جنيه، بنهاية يونيو الماضى، ومن المستهدف أن ترتفع إلى مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وارتفعت احتياطاتها من 17 مليار جنيه إلى 19 مليارا.
مصر للتأمين
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