الأهلى كابيتال تقترب من الاستحواذ على العالمية للثروة الحيوانية

خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لـ«الأهلى كابيتال»

مصطفى طلعت



اقتربت شركة «الأهلى كابيتال» للاستثمارات المالية - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى – من الاستحواذ على كامل أسهم الشركة العالمية للثروة الحيوانية، المملوكة للبنك.



وكشف خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لـ«الأهلى كابيتال» أن شركته تقوم حالياً بالمراجعة النهائية للعقود، موضحاً أن قيمة الصفقة تبلغ 750 مليون جنيه، تم تحديدها عبر متوسط تقييمات عدة جهات.



وأكد - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن البنك كان قد طرح الشركة للبيع منذ فترة، وتقدمت «الأهلى كابيتال» بعرض شراء، خاصة أن لديها خطة استثمارية كاملة لتطوير العالمية، لافتا إلى أن الصفقة سيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية.



وتمتلك «الشركة العالمية» مزرعة على مساحة 600 فدان، فى منطقة أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر.



وأوضح «بدوى» أن شركته تركز حاليا على ضخ استثمارات فى قطاعات جديدة خارج محفظتها، على رأسها القطاع الصناعي، والعمل على تطوير والتوسع فى أنشطة شركتى الأهلى للخدمات الطبية، والأهلى للاستثمار الزراعى التابعتين، واستكمال باقى أذرع مجالات بنوك الاستثمار.



وتأسست «الأهلى كابيتال» عام 2008، برأسمال 5 مليارات جنيه، كذراع استثمارية للبنك الأهلي، ولديها مساهمات فى شركات عديدة، بينها الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، و مصر قنا للأسمنت، وأبو قير للأسمدة.