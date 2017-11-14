التموين: عجز شركات السكر عن بيع إنتاجها خير للبلد

وزير التموين علي مصيلحي

❐ شركة خاصة: مؤشرات ارتفاع الأسعار العالمية تمهد لتعافى الطلب



أحمد عاشور



اعتبر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكدس الإنتاج فى مخازن شركات السكر الحكومية أمر يحمل «خيرا للبلد» وفقاً لتصريحه المقتضب لـ«المال» تعليقاً على عدم قدرتها على بيع نحو %50 من إنتاجها ، دون ان يوضح طبيعة هذا الخير.



وأبدى مصيلحى تعجبه من سؤال محرر «المال» عن امكانية اتخاذ أى تدابير حكومية تساهم فى تمكين الشركات من بيع انتاجها والتى من بينها فرض رسوم على الواردات السكر الخام المستورد.



وتسبب قرار مصيلحى، قبل أن يتراجع عنه منذ اسابيع، بإلزام شركات النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم للسكر بتثبت سعر إنتاجها عند 10.5 جنيه للكيلو فى مايو 2017 ثم 9.5 جنيه بأغسطس، فى «بوار» مبيعاتها، وعدم قدرتها على منافسة شركات القطاع الخاص التى استغلت ذلك لبيع إنتاجها بأسعار أقل.



وقالت الشركات الخاصة أن تعاقد وزارة التموين على استيراد أكثر من 850 ألف طن سكر خام لتغطية باقى احتياجات البطاقات التموينية بالاضافة لانتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، كان أحد اسباب الأزمة التى تواجهها الشركات الحكومية فى الوقت الحالى.



ورغم قيام شركات السكر الحكومية بخفض سعر بيع الطن لمستوى 8000 جنيه إلا أن حركة المبيعات مازالت محدودة للغاية، نظراً لاستيراد القطاع الخاص كميات من الخارج بأسعار تقل عن هذا المستوى.



وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، لـ«المال»، إن الشركة شهدت الأسبوع الماضى طلبًا محدودًا على شراء السكر بعد ثبات سعر الشراء عند 8 آلاف جنيه للطن فى حال التعاقد على 20 ألف طن دفعة واحدة، ودون تلك الكمية يتم الشراء بسعر 8150 جنيهاً.



وقال عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن حركة المبيعات محدودة وفى انتظار تحرك السوق، وليس لدى الشركات القدرة على النزول دون سعر 8000 جنيه للطن.



وذكر رئيس شركة سكر خاصة، طلب عدم نشر اسمه، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا فى مبيعات السكر الحكومى فى ظل صعود أسعاره عالمياً خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر منحنى صعود الأسعار العالمية بما يعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات أمام السكر المستورد.



وتوقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية منذ أيام صعود الأسعار العالمية للسكر بنوعيه الخام والأبيض المكرر، وبلغ سكر السكر الخام 311 دولارا للطن فى أكتوبر مقارنة بـ307 دولارات فى سبتمبر، ومن المتوقع أن يستمر فى الصعود إلى 323 دولارا فى مارس، بينما صعد السكر المكرر إلى 371 دولارا مقارنة بـ369 فى سبتمبر، وتشير التوقعات إلى أنه سيصعد إلى 380 دولارا فى ديسمبر المقبل.