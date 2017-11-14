بولا يعقوبيان: الهواجس تتحول لواقع اذا لم يعد الحريرى للبنان

رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري

أحمد الدسوقى:



أكدت الاعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان- التى أجرت حوارا مع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى- أنه إذا لم يعد "الحريري" إلى لبنان فإن الهواجس لدى البعض ستتحول إلى واقع، متوقعة عودته للبنان قريباً.



وقالت فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، إن كل شيء كان طبيعياً للغاية ولم يكن هناك أي شيء غريبا، مشيرة إلى أن الشخص الذي ظهر في الكادر من ضمن فريق عمل "الحريري" وكان يريد أن يبلغه رسالة بعينها.



وتابعت: "لم يطلب مني أي شخص أن استبعد طرحا أو أطرح أمرا على رئيس الوزراء المستقيل"، متمنية التفاف الجميع حول الحريري".



وكان الحريرى، قد قال في حوار السبت مع قناة المستقبل اللبنانية، إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام قليلة، مؤكدا أنه لم يتم اعتقاله أو إيقافه في السعودية على خلفية مكافحة الفساد.