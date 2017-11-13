مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة الكويت والسعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مع صعود 4 بورصات بقيادة الكويت والسعودية، وهبوط 4 آخرى تصدرتها مصر.



ويرجع هذا الصعود إلى فضل صناديق مرتبطة بحكومة الرياض قامت بشراء أسهم طوال الجلسات السابقة مع تزايد المخاوف من حملة على الفساد تقوم بها حكومة المملكة وحتى اليوم، مع هبوط 4 أخرى تصدرتها مصر التى خسرت عدة جلسات بسبب مخاوف من تداعيات تلك الحملة .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر 1.2 % ليصل إلى 6251 نقطة و مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليزداد إلى 6962 نقطة بقيادة أسهم البنوك التى حققت أداء جيدا مع صعود سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.7% بينما ارتفع سعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 % .



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليصل إلى 3478 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.3 % وارتفع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.5 % كما وصعد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % ليستقر عند 5084 نقطة.



وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1 % لينزل إلى 14123 نقطة وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 7857 نقطة.



وتراجع مؤشر بورصة سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.1 % لينخفض إلى 4370 نقطة ونزل مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليستقر عند 1263 نقطة .

