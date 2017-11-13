EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة الكويت والسعودية
الإثنين 13 نوفمبر 2017 07:55 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين
تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مع صعود 4 بورصات بقيادة الكويت والسعودية، وهبوط 4 آخرى تصدرتها مصر.
ويرجع هذا الصعود إلى فضل صناديق مرتبطة بحكومة الرياض قامت بشراء أسهم طوال الجلسات السابقة مع تزايد المخاوف من حملة على الفساد تقوم بها حكومة المملكة وحتى اليوم، مع هبوط 4 أخرى تصدرتها مصر التى خسرت عدة جلسات بسبب مخاوف من تداعيات تلك الحملة .
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر 1.2 % ليصل إلى 6251 نقطة و مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليزداد إلى 6962 نقطة بقيادة أسهم البنوك التى حققت أداء جيدا مع صعود سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.7% بينما ارتفع سعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 % .
وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليصل إلى 3478 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.3 % وارتفع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.5 % كما وصعد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % ليستقر عند 5084 نقطة.
وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1 % لينزل إلى 14123 نقطة وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 7857 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.1 % لينخفض إلى 4370 نقطة ونزل مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليستقر عند 1263 نقطة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا