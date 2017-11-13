المنير يستعرض ملامح نظام المشروعات الصغيرة الضريبى

مها أبو ودن









كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن عدد من ملامح المنظومة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، اليوم، تحت عنوان المنتدى المصرى لدعم تشغيل الشباب.





وقال المنير إن النظام سيكون نظامًا مبسطًا كى لا يتحمل الممول الصغير أى أعباء إجرائية معقدة؛ لأن الهدف من هذا النظام أصلًا هو تخفيف الأعباء المعتادة فى الإجراءات الضريبية عن كاهل هؤلاء الممولين والتى يخضعون لها الآن، مثلهم مثل كبار الممولين.





وأشار إلى أن النظام سيعتمد على ربط حصول تلك المشروعات على الخدمات الرئيسية، بالانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع منح حوافز للملتزمين وتشجيع الانتقال لنظام المدفوعات النقدية.





وأكد أن النظام سيعتمد على وضع معيار لتعريف هذه المشروعات، فبعض الدول تعتمد على رقم الأعمال وعدد العمال، مثل دول منظمة مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على معيار عدد العمال سيكون صعبًا فى مصر .





وذكر أن النظام سيعتمد على وضع ضريبة نسبية للمشروعات الصغيرة، وضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر، وفرض ضريبة نهائية على بعض الأنشطة كسيارات النقل، والأجرة، والتوريدات الحكومية.



