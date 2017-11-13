3 مارس ..الدورة الثانية من شرم الشيخ السينمائي

مهرجان الشرم الشينمائي



علي راشد



أعلن مهرجان شرم الشيخ السينمائى إطلاق دورته الثانية فى الفترة من ٣ إلى ٩ مارس 2018 بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الكبرى فى مصر.



و أكد الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان أن إجتماع مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون - وهي جمعية آهلية لا تهدف للربح تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي - قام بوضع الخطوط العريضة للدورة الثانية للمهرجان والتى تستند بالدرجة الاساسية على التراكم الثقافى الذى حققته مدينة شرم الشيخ باعتبارها مركز المؤتمرات العالمية المهمة في مصر وعاصمة جنوب سيناء التى نستقطب السياح من مختلف آنحاء العالم.



وسوف يقدم المهرجان فى دورتة العام المقبل أسبوعا حافلا يتضمن حفلا للافتتاح سوف يستضيف حوالي ٣٥٠ ضيفا من بينهم بعض كبار النجوم من أماكن مختلفة من العالم وسوف تهدى الدورة الى اسم نجم سينمائى كبير مع الاحتفال بضيف شرف سوف يكشف النقاب عن اسمه خلال الأيام القادمة .



جدير بالذكر أن المهرجان قد احتفل العام الماضى بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد كضيفة شرف كما أعد برنامجا خاصا عن المخرج الراحل الكبير الدكتور محمد كامل القليوبي المؤسس ورئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون.



ويتكون مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون التي تنظم المهرجان الدكتورة ماجدة واصف رئيسة المؤسسة والناقد يوسف شريف رزق الله والمخرج داوود عبد السيد والناقدة ماجدة موريس ومدير التصوير وديد شكرى والكاتب الصحفي جمال زايدة .