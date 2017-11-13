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جامعة القاهرة للأساتذة: استأذنوا قبل الحديث للإعلام داخل الحرم
الإثنين 13 نوفمبر 2017 06:05 م
جامعة القاهرة 22
أخر الأخبار
جامعة القاهرة 22
خاص
أصدرت جامعة القاهرة تعليمات جديدة لإعضاء هيئة التدريس تشمل عدم السماح بدخول صحفيين أو قنوات تليفزيونية للتسجيل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلا بعد الحصول علي موافقة من إدارة العلاقات العامة بالجامعة .
جاء ذلك في منشور وزعته الإدارة العامة للأمن علي كليات جامعة القاهرة ، وتضمنت التعليمات أيضا أنه لن يتم السماح لأى جميعات أو مراكز للخدمات الاجتماعية بدخول كليات ومعاهد الجامعة لعمل معارض أو أنشطة داخل منشآت الجامعة إلا بعد الحصول علي تصديق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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