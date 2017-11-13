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اقتصاد وأسواق
بأمر من المركزية للصيدلة تحريز 4 مستحضرات دوائية
الإثنين 13 نوفمبر 2017 05:50 م
الإدارة المركزية للصيدلة 1
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الإدارة المركزية للصيدلة 1
أحمد صبرى
خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز 4 مستحضرات دوائية وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.
وطالبت الإدارة، فى المنشور رقم 95 لعام 2017، بتحريز مستحضر أورثوقلاب من إنتاج شركة سيجما لصالح شركة إيليت فارما، وذلك لأربعة تشغيلات حيث إنه غير مطابق للمواصفات بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش.
كما طالبت المركزية للصيدلة فى منشورها بتحريز وضبط الموجود منها بالسوق المحلية من العبوات المغشوشة من مستحضر سياليز على هيئة برطمان، حيث أفادت شركة ليلى المنتجة للمستحضر بأنه على هيئة شرائط فقط.
وطالبت إدارة التفتيش مصانع الأدوية بضبط وتحريز مستحضر alimta من إنتاج شركة ليللى الأمريكية للصناعات الدوائية، حيث أفادت بأن هذا المستحضر لا يخص السوق المصرية وغير مسجل ومهرب.
وطالبت الإدارة فى منشور آخر بتحريز مستحضر سولودين مطهر لتشغيلة واحدة من إنتاج مصنع بانكس فارما لصالح شركة طيبة للأدوية.
وجاء فى خطاب الإدارة ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة.
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