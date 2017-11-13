نادية عبده وهند صبري تتصدران حوارات التوك شو الليلة

رحاب صبحى



تناقش عدد من برامج التوك شو، مساء اليوم الاثنين، عددا من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي لمصر، يتصدرهما حواران مع محافظ البحيرة نادية عبده، والفنانة هند صبري.

وبحسب ما رصدته "المال" فأبرز القضايا والبرامج كالتالي



محافظ البحيرة نادية عبده فى "90 دقيقة" على المحور



يستضيف الإعلامي محمد الباز، الليلة، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، في الثامنة مساءً، ضمن سلسلة حوارات مع المحافظين عن دورهم في خطة التنمية، وتحقيق تكليفات الرئيس في تنفيذ المشروعات القومية.وتكشف عبده خلال الحلقة، عن خطة المشروعات القومية في محافظة البحيرة وتفاصيل تطوير رشيد الأثرية وإنشاء بورصة سلعية في مركز بدر، والمنطقة الصناعية بوادى النطرون، إضافة إلى خريطة المشروعات القومية من المدن الجديدة والطرق والكباري، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على البطالة



هند صبرى فى "كل يوم" على one



تحل الفنانة هند صبرى، ضيفة على الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه "كل يوم"، الذى يتم إذاعته على قناة on e، فى التاسعة والنصف مساءً ، وتتحدث النجمة التونسية عن آخر أعمالها فى السينما، وهو فيلم "الكنز" مع المخرج الكبير شريف عرفة، وتعلن عن موعد عرض الجزء الثانى، فضلاً عن حديثها عن مسلسلها الأخير "حلاوة الدنيا"، مع الفنانة حنان مطاوع، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى.



قراءة فى المشهد السياسى فى برنامج " من ماسبيرو " على الأولى



يحل الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ضيفا على برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة مساءً على القناة الأولى، ويقدم حسين قراءة فى المشهد السياسى ، وما يدور فى مصر من تحركات اقتصادية وتنموية، . كما يتحدث عما يحدث بين بين لبنان والسعودية، وتبعات استقالة سعد الحريرى من مجلس وزراء لبنان.





أما فى الفقرة الثانية، فتستعرض أسباب طلب إحاطة من النائب مصطفى بكرى لوزير التربية والتعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، والبرنامج يرأس تحريره سوزى ابراهيم وتقديم شيرين الشايب وشريف فؤاد وإخراج خالد نور الدين.





بطل العالم لذوى القدرات الخاصة فى "نجوم الرياضة " على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج "نجوم الرياضة"، على الفضائية المصرية فى السابعة ونصف مساءً مازن السماحى بطل العالم لذوى القدرات الخاصة، وحوار عن آخر بطولة حققها خلال الأيام القليلة الماضية بدولة التشيك، حيث حصل على 3

ميداليات 2 فضى وواحدة برونز.



كما يتحدث "مازن" عن اختياره مؤخرا للمشاركة فى بطولة حلقات مسلسل "السر"، من بطولة حسين فهمى ووفاء عامر



ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى، من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى، حيث يجسد دور ابن شقيقة وفاء عامر.



خطورة الزنا فى رسالة من الله على أقرأ





تعرض قناة اقرأ في الثامنة مساءً ، حلقة خاصة من برنامج "رسالة من الله"، تقديم الداعية مصطفى حسني، حيث يوضح خلال الحلقة رسائل الله الموجهة للإنسان حول خطورة الوقوع في كبيرة الزنا، وكيف أن الله ارتقى بالعلاقة الجسدية بين الذكر والأنثى من خلال النظم التشريعية التي أنزلها بكتابه الكريم، وحولت هذه العلاقة إلى عبادة يؤجران عليها.



كما يوضح الداعية مصطفى حسني، كيفية الالتزام بهذه النظم التشريعية التي تكفل للإنسان عدم الانسياق لشهواته والوقوع في مثل هذه الكبائر التي توجب عقاب الله في الدنيا والآخرة.



قانون الإجرءات الجنائية فى " الحياة اليوم "



يستضيف الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" فى السابعة مساءً المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، ويتحدث حسين، خلال الحلقة، عن قانون الإجراءات الجنائية، ورؤيته لعدد من القوانين التي تتعلق بمكافحة الإرها أيضًا، وغيرها من الملفات.









