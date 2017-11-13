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ثقافة وفنون
تهجير النوبيين إصدار جديد لهيئة الكتاب
الإثنين 13 نوفمبر 2017 05:23 م
توطين أهالي النوبة
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توطين أهالي النوبة
علي راشد
صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة الثقافة الشعبية كتاب بعنوان "أثر تهجير النوبيين على طقوس دورة الحياة" للدكتور مصطفى محمد عبد القادر.
كان المجتمع النوبى قابعا على ضفتى النيل فى أقصى جنوب الجمهورية متفردا بمجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات ارتضتها الجماعة لتسيير أمور حياتها الاجتماعية، وفق ما يذكره الكتاب
ويتحدث الكتاب عن بدء الدولة فى بناء السد العالى أقصى شمال منطقة النوبة استوجب ذلك إخلاء المنطقة وتهجير النوبيين إلى مناطق جديدة شمال السد، منوها إلى ما كان لهذا التهجير أُثر عميق فى تغيير الكثير من العادات والمعتقدات التى كانت سائدة فى الموطن القديم تأثرا بطبيعة المكان
وسعى الكتاب إلى رصد العادات التى كانت تواكب المناسبات الاجتماعية المختلفة قبل التهجير وما حدث من تغيرات بعده.
وقد اختار الباحث لهذه الدراسة إحدى قرى النوبة المصرية هى قرية أدندان مركز نصر النوبة محافظة أسوان.
وتشتمل الدراسة على 13 فصلا تتناول الآتى : عادات الميلاد ، الولادة ، رعاية الطفل ، ألعاب الطفولة ، عادات الزواج ، المظاهر الاحتفالية ، احتفالات ما بعد الزفاف ، عادات الموت ، تجهيز الميت للدفن ، بعد الدفن ، العزاء ، الفنون الحركية والقولية المواكبة لواقعة الموت ، الحداد والعدة.
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