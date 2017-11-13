أسعار الصيانات الدورية لبريليانس v5



أحمد عوض



رصدت "المال" إجمالي تكاليف الصيانة الدورية - لطراز بريليانس v5، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر؛ وفقًا لقائمة تكاليف الصيانة الدورية - الصادرة عن شركة بريليانس البافارية - الوكيل الحصرى فى مصر.



وتبلغ أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ 10 و30 و50 و70 و90 ألف كيلومتر، نحو 1524 جنيه؛ شاملة الضريبة والمصنعية وتتضمن تغيير كل من: " زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفوم الهواء، وفلتر التكييف".



وتقدر تكاليف صيانات الـ 20 و60 و100ألف كيلو متر، بـ 2374 جنيها، تشمل تغير كل من "زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر هواء، وزيت الفرامل، ومياة المساحات، وتربيط عفشة، وبوجيهات، وفلتر بنزين،فلتر تكييف".



وتصل أسعار الصيانات الدورية لـ40 و80 ألف كيلومتر إلى 4023 جنيها؛ شاملة تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، وفلتر التكييف، وفلتر البنزين، والبوجيهات، وزيت الفرامل، وزيت الفتيس، ومياه المساحات.



ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لطراز بريليانس v5:



المسافات / بالكيلو متر تكلفة الصيانة 10 1524 20 2374 30 1524 40 4023 50 1524 60 2374 70 1524 80 4023 90 1524 100 2374