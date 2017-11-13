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رياضة
هل يكون سان سيرو وش السعد على إيطاليا بالصعود للمونديال؟
الإثنين 13 نوفمبر 2017 04:03 م
سان سيرو
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سان سيرو
- الأزورى مهدد بالغياب لأول مرة منذ 60 عاماً والثالثة فى تاريخه
على المصرى
لم يكن مسئولو الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، على دراية قبل اختيار ملعب "سان سيرو"، لموقعة إيطاليا والسويد فى إياب الملحق الأوروبى المؤهل لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، أن هذا الملعب وش السعد على منتخب الأزورى.
منتخب إيطاليا لا يخسر على السان سيرو مطلقا، سواء فى المباريات الرسمية أو الودية، علما بأن الفوز الذى حققه منتخب السويد فى لقاء الذهاب، هو السابع لها على إيطاليا، مقابل 10 هزائم و8 تعادلات في البطولات العالمية والأوروبية والمباريات الودية.
ويواجه منتخب إيطاليا خطر الغياب عن كأس العالم لأول مرة منذ 60 عاماً، حيث لم تغب شمس الأزورى عن نهائيات المونديال سوى مرتين، الأولى عام 1930 حينما لم ترغب بالمشاركة في البطولة، والثانية فى نسخة 1958 بعدما فشلت فى التأهل.
ويأمل الحارس العملاق جانلويجي بوفون "174 مباراة دولية"، والذي يذود عن المرمى الإيطالي منذ عام 1997، في خوض المونديال السادس على التوالي، علماً بأنه جلس على مقاعد البدلاء في نسخة "فرنسا 1998".
وفي حال تأهله، سيتفوق بوفون "39 عاماً"، على الثنائى المعتزل، المكسيكي أنطونيو كارباخال، والألماني لوثار ماتيوس، بعد مشاركتهما فى خمس نسخ، وجاءت إيطاليا في التصفيات مع إسبانيا، فحلت خلفها في المجموعة السابعة، وأوقعتها القرعة فى مواجهة خصم عنيد، في الملحق الأوروبى، وخسرت لقاء الذهاب.
فى المقابل، سيضيف منتخب إيطاليا، فى حالة عدم تحقيق الفوز على السويد فى لقاء اليوم، والفشل فى التأهل للمونديال، اسما رنانا إلى القائمة المرموقة للغائبين الكبار عن المونديال، مثل هولندا وبلغاريا والتشيك والمجر والنمسا ورومانيا.
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