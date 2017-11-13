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رياضة
قمة نارية بين إيطاليا والسويد لبلوغ مونديال روسيا
الإثنين 13 نوفمبر 2017 03:53 م
إيطاليا في مواجهة السويد
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إيطاليا في مواجهة السويد
على المصرى
يحتاج منتخب إيطاليا لتجاوز عقبة ضيفه السويدى، فى إياب الملحق الأوروبى المؤهل لكأس العالم "روسيا 2018"، الذى سيقام بينهما على ملعب "سان سيرو"، والهروب من شبح الغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا، بعدما خسر فى الذهاب بهدف نظيف.
ويواجه الأزورى خطر عدم الحضور فى المحفل العالمى للمرة الأولى منذ 1958، إلا إذا أظهر الفريق تحسنًا واضحًا في المستوى، خلال مباراة الإياب، اليوم الإثنين بمدينة ميلانو، وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية، أن الغياب عن المونديال الروسي، أمر لا يمكن تصوره بالنسبة للمنتخب الفائز باللقب العالمي 4 مرات سابقة، وتفتقد إيطاليا لجهود صانع ألعابه ماركو فيراتي للإيقاف، وكذلك لجهود مدافعه ليوناردو بونوتشي للإصابة بكسر في الأنف".
وعلى مدار 20 نسخة سابقة من بطولات كأس العالم، لم يخض الأزوري النسخة الأولى التي استضافتها أوروجواي في 1930، فيما فشل في التأهل مرة واحدة فقط، كانت في 1958 بالسويد، لكن المنتخب الإيطالي لم يسطع خلال التصفيات المؤهلة للمونديال الروسي؛ حيث خسر بثلاثية نظيفة، أمام إسبانيا في سبتمبر الماضي، قبل أن يحقق انتصارين باهتين بهدفن نظيف على أسرائيل وألبانيا، كما تعادل مع مقدونيا بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات، خلف نظيره الإسباني الذي حجز بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة، إلى النهائيات تاركا الملحق الفاصل للآزوري.
في المقابل، قدم المنتخب السويدي، مسيرة أفضل نسبيًا في التصفيات، حيث تغلب على فرنسا بهدفين مقابل هدف، وسجل 14 هدفًا في آخر 4 مباريات خاضها بمسيرته في مجموعته بالتصفيات، واتسم المنتخب السويدي بالقوة واللياقة العالية، كما حالف الحظ الفريق بالفوز بمباراة الذهاب من خلال تسديدة جاكوب يوهانسون.
ويأمل المنتخب السويدي، في أن ينال الفرصة للمشاركة في المونديال للمرة الثانية عشر، ولم تشهد الصحف الإيطالية، أي تعليقات يمكنها أن تسعد الآزوري؛ حيث ذكرت صحيفة "توتوسبورت" في تورينو، بعنوانها "كفى أعذار"، ويبدو أن هذا العنوان يأتي ردًا على تصريحات جامبييرو فينتورا مدرب الآزوري التي ادعى فيها سوء مستوى التحكيم.
وتحدثت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الرياضية في مدينة ميلانو عن "منتخب إيطاليا السيئ والمرتبك"، لكنها لم تتردد في مناشدة الجماهير مساندة الفريق بقوة خلال مباراة الإياب، يوم الإثنين.
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