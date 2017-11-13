الرقابة المالية تتلقى عرض استحواذ جديدا على أسهم الوطنية للذرة

هيئة الرقابة المالية

رجب عزالدين:



قالت هيئة الرقابة المالية فى بيان اليوم الاثنين إنها تلقت مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايه دم ام انترناشونال اس .ايه . ار. ال والخاص بشراء عدد 29.5 مليون سهم من شركة الوطنية لمنتجات الذرة وجارى دراسته.



ولم يذكر بيان الهيئة سعر العرض المقدم من الشركة المذكورة علما بأنه قد سبق للهيئة رفض عرض مقدم من نفس الشركة بسعر 35.56 جنيه للسهم.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيها للسهم.



وقالت البورصة المصرية إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات سيتسمر خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجاري (10 أيام عمل).



ويبلغ رأسمال الوطنية 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.